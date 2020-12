Mattia Binotto lupaa suorituskykyisemmän auton kaudelle 2021.

F1-talli Ferrarin suuri toive on, että ensi kauden autojen voimanlähde olisi parempi kuin surkeana vuonna 2020.

Italialaistiimin pomo Mattia Binotto kertoi, että uuden voimayksikön alustavat dynamometritulokset ovat lupaavia. Hän ei usko, että Ferrarilla on varikon huonoin moottori ensi kaudella.

– Suorituskyvyn puolesta voimayksikkö on kehittynyt hyvin; mielestäni merkittävästi verrattuna vuoteen 2020. Uskon, että voimanlähteemme palaa kilpailukykyiseksi. En usko, että olemme kentän huonoimpia. Siltä ainakin tuntuu, kun katson dynamometrin lukemia. Tietenkään en voi olla varma, mitä muut tallit tekevät ja kuinka paljon he kehittyvät, Binotto kommentoi Motorsportille.

Tallipomo paljasti, että Ferrarin ensi kauden auton nimi on yksinkertaisesti SF21.

Tuoko vuosi 2021 jälleen hymyilemisen aihetta Mattia Binottolle?­

Ferrarin kausi 2020 oli katastrofi.

Italiaistalli sijoittui valmistajien MM-sarjassa vasta kuudenneksi, mikä oli sen huonoin sijoitus sitten vuoden 1980. Isona syynä keskikastiin juuttumiselle oli auton huono suoranopeus.

Voimayksikön kehittämisen lisäksi Ferrari haluaa parantaa myös autonsa aerodynaamista tehokkuutta.

– Auton ilmanvastus oli hyvin, hyvin korkea vuonna 2020. Kun katson ensi vuoden autoa, ilmanvastuksen ongelma on ehdottomasti otettu huomioon, Binotto lupasi.

Ensi kaudella Ferrarin F1-autoa kuljettaa Charles Leclercin, 23, lisäksi McLarenilta siirtynyt Carlos Sainz, 26. Sainz vietti ensimmäisen työpäivänsä Maranellossa perjantaina, jolloin espanjalainen pääsi hyppäämään ensi kerran myös punaisen kiiturin ohjaimiin.

– Kuskiparilla on vapaus taistella radalla. On tärkeää, etteivät he vahingoita toisiaan, tietenkään, mutta heille annetaan yhtäläiset mahdollisuudet ainakin kauden alussa, Binotto kommentoi Motorsportille.