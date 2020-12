Max Verstappen saapui juhlimaan komealla autolla – seuraajat vertasivat F1-tähteä James Bondiin

Max Verstappen esiintyi Fian palkintogaalassa.

Red Bullin tallin F1-tähti Max Verstappen, 23, vietti perjantai-iltaa tyylillä. Hollantilainen saapui Monacon autoklubille smokissa. Verstappen kuvattiin klubin ulkopuolella hyvin nopean näköisen Hondan urheiluauton vieressä.

F1-kuskin fanit näkivät heti yhtäläisyyden legendaariseen elokuvahahmoon: James Bondiin.

– Max Bond, vitsaili yksi.

– Nimi on Verstappen, Max Verstappen, veisteli toinen.

Siirryttyään sisätiloihin Verstappen pokkasi formula yhden kuljettajien MM-sarjan kolmospalkinnon kaudelta 2020.

Samalla hän antoi videohaastattelun Geneveen, mistä Kansainvälisen autoliiton Fian vuotuinen palkintogaala pidettiin etänä.

Verstappenilta kysyttiin tietenkin hänen tulevasta tallitoveristaan, meksikolaisesta Sergio Perezistä.

– Yksi asia on varma. Ensi kaudella tallissa on paljon Tequilaa, joten se on hyvä juttu, Verstappen murjaisi.

Perez korvaa Alexander Albonin, joka puolestaan siirtyy Red Bullin testikuljettajaksi.

Vertappen voitti viime sunnuntaina kauden päätösosakilpailun Abu Dhabissa.