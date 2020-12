F1:n kourijakuskin someteko sai fanit jälleen raivon partaalle

Nikita Mazepin on aiheuttanut tulevalle tallilleen ongelmia ennen ensimmäistäkään F1-kisaa.

Haasin F1-tallin ensi kauden venäläiskuski Nikita Mazepin, 21, saa jälleen rajua kritiikkiä osakseen erityisesti sosiaalisen median kanavissa.

Nyt syynä on, että Mazepin poisti kirjoittamansa anteeksipyynnön Twitter-tililtään, kertoo esimerkiksi PlanetF1-sivusto.

Anteeksipyynnön syynä oli Mazepinin taannoin julkaisema Instagram-video, jolla hän kouri naisen rintoja kesken automatkan. Videon nainen on Andrea D’lVal.

Mazepin lupasi sittemmin poistetussa anteeksipyynnössään oppia skandaalista.

– Haluan pyytää anteeksi sekä sopimatonta käytöstäni että sitä, että julkaisin videon sosiaalisessa mediassa. Olen pahoillani Haasin F1-tallille aiheuttamastani häpeästä, Mazepin kirjoitti.

Haas tuomitsi tulevan kuskinsa ”inhottavan” käytöksen ja lupasi käynnistää asiasta sisäisen tutkimuksen. Tallipäällikkö Günther Steiner kertoi Motorsportille, että myös tutkinnan lopputulos saattaa pysyä tallin sisällä.

Osa F1-faneista vastustaa Mazepinia rajusti jo nyt, ennen ensimmäistäkään GP:tä. Sosiaalisessa mediassa on yleistynyt aihetunniste We Say No to Mazepin eli Kiellämme Mazepinin.

Mazepin on venäläisen miljardöörin Dmitri Mazepin poika, joka tulee Haasille merkittävän taloudellisen tuen saattelemana. Nikita ajoi päättyneellä kaudella F2-luokan mestaruussarjan viidenneksi. Hänen tallikaverikseen Haasille tulee Mick Schumacher.