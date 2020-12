Ankara isä jätti pienen Max Verstappenin tylysti bensa-asemalle – uudessa dokumentissa paljastuksia F1-kuskin elämästä

Max Verstappen päästi dokumenttisarjan tekijät seuraamaan hänen elämäänsä kolmeksi vuodeksi.

Max Verstappen on käynyt kovan koulun matkalla karting-radoilta F1:n tähtikaartiin.­

F1-tähti Max Verstappenista on ilmestynyt kolmeosainen dokumenttisarja, Max Verstappen: Whatever It Takes.

Monien mielipiteet jakavan 23-vuotiaan hollantilainen on päästänyt kamerat seuraamaan elämäänsä myös muualle kuin kilparadoille ja niiden liepeille.

– Siellä on muutamia kohtauksia, jotka olisi saanut jättää näyttämättäkin, Verstappen on kommentoinut lopputulosta TopGearin mukaan.

Vain ja ainoastaan F1:n maailmanmestaruuteen tähtäävä Verstappen paitsi kiidättää F1-autoja ja harjoittelee kurinalaisesti myös heittää toisinaan täysin vapaalle.

Dokumentissa hän esiintyy myös väkevästi päihtyneenä.

– Olin ottanut vähän liikaa. Kun tulin kotiin, oli vaikea osua reikään – avaimenreikään kotiovessani, F1-kuski kertoi.

Verstappen on ilmoittanut Instagramissa, että Martin Garrixin yhdessä ranskalaisen DJ-duon Citadellen kanssa tekemässä kolmen jakson dokumentissa ja ”jotakin erityistä.”

Verstappen on ilmoittanut noudattavansa yleensä tarkkaa ruokavaliota, joskin dokumentista käy ilmi, että piipahtelee myös McDonald’sissa.

– Olen aina sanonut, että tärkeintä on olla kunnossa ja ajaa autoa hyvin. Miten käytän muun elämäni, on minun asiani – niin kauan, kun minusta tuntuu hyvältä. En halua elää kuin munkki tai triathlonisti. En ymmärrä sellaista.

JFK-sivuston mukaan vain Verstappenin naisasiat jäävät hämärän peittoon uutuusdokumentissa. JFK arvelee syyksi hollantilaiskuskin ja hänen ex-tyttöystävänsä Dilara Sanlikin kipeää eroa.

Sen jälkeen mallikaunotar Kelly Piquet on yhdistetty Verstappeniin. Hän on entisen F1-suuruuden Nelson Piquet’n tytär.

Dokumentissa on myös kohtaus, jossa kuskin isä Jos Verstappen kertoo Mercedeksen F1-päällikköportaaseen kuuluneen Niki Laudan suorasta kysymyksestä vuonna 2014.

Max Verstappen oli silloin nouseva nimi, jonka ajotaidot olivat herättäneet huomiota myös korkeissa F1-piireissä.

Verstappenit olivat juuri tulleet Red Bullin päällikön Helmut Markon pakeilta. Samaan aikaan hänestä nuoremmasta Verstappenista olivat kiinnostuneita myös Lotus, McLaren ja Ferrari.

– Lauda soitti ja kysyi, että mitä Marko tarjosi. Vastasin, että kahta kautta Toro Rossolla (Red Bullin omistama talli). Mercedes ei voinut taata F1-paikkaa, joten ratkaisu oli silloin yksinkertainen.

Verstappenista tuli kaikkien aikojen nuorin F1-kuski, kun hän ajoi Toro Rossolla Australian gp:n vuonna 2015. Hän oli silloin 17 vuoden ja 166 päivän ikäinen.

Entinen F1-kuski Jos Verstappen on tehnyt kaikkensa poikansa uran hyväksi. Hän on ollut myös ankara isä.

Verstappen-dokumentista kirjoittaneen Volkskrantin mukaan isä jätti vuonna 2012 kartingia ajaneen poikansa bensa-asemalle epäonnistuneen kisaviikonlopun päätteeksi.

Äiti Sophie Kumpen kävi hakemansa koukkaamassa poikansa sieltä pois. Isä ja poika eivät puhuneet toisilleen viikkoon.

Max Verstappen on Hollannin kaikkien aikojen menestyksekkäin F1-kuski ennen isäänsä Josia.­

Max Verstappen on sanonut, että F1:ssä ei yllätä mikään sen jälkeen, kun hän on käynyt läpi isänsä kovan koulun.

– Silloin meininki oli toisinaan aika uhmakasta. Se laittaa minut ajattelemaan hetkeksi, että oliko se oikeasti niin paha juttu, Jos Verstappen aprikoi nähtyään dokumentista läheistensä reaktiot takavuosien tapahtumiin.

– Näin asiat siihen aikaan noin. Mietin hyvin tarkasti, miten tartun asioihin. Tein itse virheitä omalla urallani. Olen halunnut säästää hänet samalta.

Jos Verstappen ajoi vuosina 1993–2004 kaikkiaan 107 F1-osakilpailua. Hän ei voittanut kertaakaan mutta nousi palkintokorokkeelle kolme kertaa.

Max Verstappen on ajanut 119 gp:tä, voittanut niistä 10 ja sijoittunut kolmen parhaan joukkoon 42 kertaa.

Max Verstappen: Whatever It Takes on nähtävissä toistaiseksi vain hollantilaisen Ziggo Sportsin palveluissa.