Kommentti: Tätä ei ole nähty Red Bullin F1-tallissa 14 vuoteen – Sergio Perezin palkkaus on hieno tarina koko sarjan kannalta

Mark Webber vuonna 2007 ja Sergio Perez 2021. Red Bull mursi pitkäaikaisen kaavansa, ja samalla syntyi tärkeä tarina koko F1-sarjan kannalta, kirjoittaa Tommi Koivunen.

David Coulthard, Mark Webber ja nyt Sergio Perez.

Meksikolaisesta Perezistä, 30, tulee 14 vuoteen ensimmäinen kuljettaja, joka nousee Red Bullin F1-talliin muualta kuin energiajuomajätin kuskiohjelman ja kakkostallin (ent. Toro Rosso, nyk. AlphaTauri) kautta.

Jo oli aikakin, voisi joku sanoa. Red Bullin kokeilut ovat viime vuosina menneet pahasti pieleen.

Daniil Kvjat nousi Red Bullille kaudeksi 2015, kun Sebastian Vettel yllätti tallin lähdöllään Ferrarille. Pierre Gasly sai paikan 2019, kun Daniel Ricciardon lähtö Renault’lle yllätti yhtä lailla Red Bullin.

Pikatahtia tehdyt päätökset eivät onnistuneet: kumpikin nuorista kuskeista nousi Red Bullille liian varhain, jäi tallikaverinsa varjoon ja sai alennuksen takaisin Toro Rossolle.

Myös Gaslyn viime kaudella korvannut Alex Albon taisi joutua liian kovaan paikkaan liian aikaisin. Albon jää nyt ensi kaudeksi kokonaan ilman kisakuskin paikkaa.

Red Bull on rahoituksellaan mahdollistanut monta uraa, mutta toisaalta se on aina ollut valmis viemään sen yhtä nopeasti pois. Vielä on vaikea sanoa, saako Albon, joka jo pikkuformuloissa sai kerran kenkää Red Bullilta, koskaan uutta mahdollisuutta. Kvjatin vuoristoratamainen, alennuksen lisäksi parit lähtöpassit sisältänyt ura taisi päättyä tähän kauteen.

Red Bull -imperiumin kuskit eivät ole ainoita, jotka voivat jäädä samankaltaisiksi väliinputoajiksi nuorina tai vähän vanhempinakin: Kevin Magnusseninkin ura loppui tähän kauteen, pikkuluokkia dominoinut Stoffel Vandoorne on jo pari vuotta ollut ulkona F1-kisoista.

F1-sarjan ulkopuolella on heidän lisäkseen joukko nuoria ja nälkäisiä kuskeja kuten Callum Ilott ja Robert Shwartzman, jotka näyttöjensä puolesta ansaitsisivat ainakin yhtä paljon F1-mahdollisuuden kuin ensi kauden tulokkaat. Tai Nyck de Vries, jonka sauma saada koskaan F1-paikkaa taisi mennä jo.

On suuri sääli, että sarjassa on nykyään vain 20 ajopaikkaa – ja niistäkin kolme eli 15 prosenttia menee ensi kaudella miljardöörien pojille Lance Strollille, Nicholas Latifille ja Nikita Mazepinille.

Perezilläkin on ollut läpi uransa tukenaan yksi maailman rikkaimmista miehistä, meksikolaismiljardööri Carlos Slim, mutta hän on kyllä oikeuttanut paikkansa myös ajosuorituksillaan.

Kun ajopaikkoja on niin vähän ja hyviä kuskeja putoaa vähän väliä kokonaan pois tai jää ilman saumaa kunnon tallissa, Perezin siirto Red Bullille on sitäkin hienompi tarina F1-sarjan kannalta. Se osoittaa, että kolmekymppinenkin kuski voi vielä pitkän puurtamisen jälkeen saada palkinnon ja päästä kärkitalliin. Sellainen on viime vuosina ollut todella harvinaista.

Se on sitten kokonaan oma kysymyksensä, miten Perez pärjää uutta tallitoveriaan vastaan?

Max Verstappen, joka jo ennen Red Bullia kävi todella kovan koulun isänsä Jos Verstappenin alaisuudessa, jätti Carlos Sainzin varjoonsa Toro Rossolla, oli tasaisesti nopeampi kuin sarjan kärkikuskeihin lukeutuva Ricciardo ja tuhosi Albonin sekä Kvjatin.

Perezinkin saumat olla Verstappenin tasolla ovat todella ohuet, mutta tallille varmasti riittäisi webbermäinen, nimellisesti tallikaverinsa kanssa tasaveroisessa asemassa oleva kakkoskuski, joka varmistaa tärkeät tallipisteet ja nostaa Red Bullin taas kamppailuun valmistajien maailmanmestaruudesta.