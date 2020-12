INEOS osti kolmanneksen maailman parhaasta F1-tallista.

Mercedeksen F1-tallipäällikkö Toto Wolff on tehnyt saksalaistiimin kanssa kolmen vuoden jatkosopimuksen.

Mercedes kertoi asiasta Twitterissä.

Wolff, 48, on työskennellyt Mercedeksen tallin johdossa vuodesta 2013. Hänen aikanaan Mercedes on voittanut seitsemänä vuonna putkeen sekä kuljettajien että valmistajien MM-sarjat 2014–2020, mikä on MM-sarjan ennätys. Kuljettajien mestaruuksista kuusi on voittanut Lewis Hamilton, jolla ei vielä jatkosopimusta ole tehtynä.

– Olen mielelläni avaamassa uutta lukua Mercedes-AMG Petronasin F1-tiimin kirjaan. Talli on kuin perhe minulle, Wolff kertoi.

Wolffin sopimus tarkoittaa, että hän johtaa Mercedeksen myös uudelle sääntöaikakaudelle, joka alkaa vuonna 2022.

Wolffin jatkosopimus oli osa Mercedeksen suurta perjantaiuutista. Kemikaalialan yritys INEOS osti F1-tallista 33 prosenttia. Wolffin omistusosuus tallista kasvoi kolmella prosenttiyksiköllä 33 prosenttiin. Viimeisen kolmanneksen omistaa Mercedes.