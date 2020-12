Karmeasta F1-kolarista toipuva Romain Grosjean leikattiin – ”Minusta ei tule ainakaan käsimallia”

F1-varikollakin jo vieraillut Romain Grosjean päivitti kuulumisiaan tällä kertaa sairaalan sängyltä.

Karmeassa onnettomuudessa Bahrainin GP:ssä 29. marraskuuta loukkaantunut F1-kuski Romain Grosjean on ollut leikkauksessa.

34-vuotias ranskalaiskuljettaja selvisi hurjasta kolaristaan käsiin ja jalkoihin tulleilla palovammoilla.

Myöhemmin kuitenkin selvisi, että Grosjeanin käsi täytyy operoida peukalovamman takia.

Grosjean kertoi kuulumisistaan ja käsioperaatiostaan omalla Instagram-tilillään.

– Kaksi tuntia ennen leikkausta. Vasemman käteni peukalon nivelside vahingoittui kolarissa, ja lisäksi palovammoja täytyy puhdistaa. Myös oikea käteni saa hoitoja. Olen kuin uusi mies huomenna, Grosjean kirjoitti Instagramissa tiistaina.

Keskiviikkona sairaalasängyllä maannut Grosjean päivitti jälleen tuntemuksiaan.

– Hyvät unet takana, eikä kovinkaan paljon kipuja.

Haas-tallissa kaudet 2016–2020 ajanut Grosjean törmäsi Bahrainin GP:n avauskierroksella yli 200 km/h:n vauhdista rataa ympäröivään aitaan.

Grosjeanin auto syttyi ilmiliekkeihin ja halkesi kahtia, mutta kuin ihmeen kaupalla Grosjean pääsi ulos autostaan ja selvisi tilanteen harvinaisuuteen ja vakavuuteen nähden vähäisillä vammoilla.

Ranskalainen kertoi RTL-kanavalle PlanetF1-sivuston mukaan, että pystyy jo elämään lähes normaalia elämää.

– Oikea käteni on aika kipeä, kun sää on kylmä. Vasemman käden toipumisessa menee vielä ainakin kolme viikkoa. Joka päivä tulee pieniä voittoja. Hyvä asia on, etten 99,9 prosentin varmuudella tarvitse ihonsiirtoa, Grosjean kertoi.

Grosjean myönsi aiemmin haastattelussa, että hän tarvitsee luultavasti myös psykologin apua päästäkseen yli onnettomuudestaan. Silti myös huumoria löytyy jo.

– Olen vitsaillut kaverieni kanssa, ettei minusta urani jälkeen tule ainakaan käsimallia. Mutta se ei ole mitään siihen verrattuna, mitä onnettomuudessa olisi voinut sattua.