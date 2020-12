F1-legenda Sir Frank Williams, 78, joutui sairaalahoitoon

Williamsin perhe ei halunnut kertoa yksityiskohtia legendaarisen tallipäällikön tilasta.

Frank Williamsin johtama F1-talli on saavuttanut useita maailmanmestaruuksia pitkän historiansa aikana.­

F1-legenda Sir Frank Williams, 78, on viety sairaalaan. Williamsin F1-talli tiedotti asiasta sosiaalisen median tileillään.

– Sir Frank Williams on viety sairaalaan, jossa hänen tilansa on tällä hetkellä vakaa. Frankin lääketieteellinen tilanne on yksityisasia, eikä perhe siksi kerro asiasta nyt enempää. Pyydämme teitä kunnioittamaan perheen yksityisyyttä. Talli tiedottaa asiasta lisää aikanaan, tiedotteessa luki.

Frank Williams on Williamsin F1-tallin perustaja ja yksi formulamaailman kunnioitetuimmista nimistä. Ensimmäinen Grand Prix, johon Williams toi autonsa, oli Espanjan osakilpailu Barcelonassa toukokuussa 1969.

Vuonna 1986 Williams joutui liikenneonnettomuuteen, jossa neliraajahalvaantui. Tämän jälkeen hän on käyttänyt pyörätuolia. Williamsin johtamista hän jatkoi menestyksekkäästi vammoistaan huolimatta.

Williamsin autoilla on saavutettu seitsemän kuljettajien ja yhdeksän valmistajien maailmanmestaruutta. Sir Frank Williams aateloitiin vuonna 1999.

Itsenäinen perhetalli Williams myytiin aiemmin tänä vuonna newyorkilaiselle sijoitusyhtiölle. Lähtöruudukon hännille hautautunut brittitiimi ei kerännyt päättyneellä kaudella ainuttakaan MM-pistettä.