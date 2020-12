F1-pomo paljasti Michael Schumacherin erikoisen vaatimuksen ensimmäisessä testissä Ferrarilla – ”En halua enää nähdä sitä silmissäni”

Michael Schumacher siirtyi Ferrarille marraskuussa 1995. Loppu on moottoriurheilun historiaa.

Ferrarin nykyinen tallipomo Mattia Binotto kertoi F1:n Beyond the Grid -podcastissa, että Michael Schumacher esitti tiukkoja vaatimuksia siirtyessään Ferrarille marraskuussa 1995.

Schumacher oli 26-vuotias ja voittanut juuri toisen peräkkäisen maailmanmestaruutensa Benettonilla.

Binotto oli aloittanut Ferrarilla samana vuonna tavallisena moottoriosaston insinöörinä.

Schumacher kokeili uutta autoaan ensimmäisen kerran Ferrarin omistamalla, legendaarisella Fioranon testiradalla Maranellossa.

Tarkoituksena oli ajaa muutama kierros ja säätää penkki sopivaksi, jotta kaikki olisi valmista ensimmäisiin varsinaisiin testeihin Portugalin Estorilissa myöhemmin, Binotto kertoi.

Michael Schumacher voitti maailmanmestaruuden Benettonilla vuosina 1994 ja 1995.­

Schumacher lähti punaisella autollaan Fioranon asfaltille. Hän oli hitaampi kuin Ferrarin muut kuskit, jotka olivat tottuneet rataan: Jean Alesi, Gerhard Berger ja jopa testikuljettaja Nicola Larini. Erityisiä vaikeuksia aiheutti radan ensimmäinen mutka. Saksalainen palasi varikolle, nousi autosta ja sanoi suorat sanat. Ensimmäistä mutkaa olisi muutettava.

– En halua enää nähdä sitä silmissäni, Schumacher sanoi Binotton mukaan.

Schumacher ei pitänyt mutkasta, koska se ei muistuttanut ainuttakaan käännöstä millään F1:n MM-sarjan radoista. Ferrari totteli ja Fioranon ykkösmutka on yhä ”Schumin” hyväksymä.

Schumacher ajoi Ferrarin F1-autoa ensi kerran loppuvuodesta 1995.­

Maailmanmestarin vaatimukset jatkuivat Estorilissa.

Testeissä rata avattiin kello yhdelsältä aamulla. Ferrarin henkilökunnalla oli tapana saapua radalle noin kello 8.20 lämmittelemään moottoreita.

Kuskit ilmestyivät paikalle viittä minuuttia ennen yhdeksää, pukivat ajohaalarit ylleen, hyppäsivät autoon ja ajoivat pari lämmittelykierrosta. Tämän jälkeen keskusteltiin yhdessä siitä, mitä testipäivän ohjelmassa olisi.

Kun Binotto saapui varikolle kello 8.20, Schumacher oli jo paikalla katselemassa kelloaan tyytymättömän näköisenä.

– Mitä te tyypit puuhaatte? Me pidämme kokouksen kello kahdeksalta. Käymme päivän ohjelman ensin läpi ja vasta sitten ajamme lämmittelykierrokset, Schumacher sanoi.

Ferrari totteli. Jo seuraavana päivänä Binotto oli raapimassa Estorilin porttia kello 7.55, jottei vain myöhästyisi aamupalaverista.

25 vuotta myöhemmin tallin testipäivät alkavat yhä palaverilla kello kahdeksalta.

Ferrarin mekaanikkojen rutiinit menivät uusiksi, kun Schumi tuli taloon.­

Myös testipäivän kulku muuttui Schumacherin aloitettua Ferrarilla.

Aiemmin talli oli testannut autoaan 50 kilon bensalastilla siihen asti, kun sessiota oli jäljellä enää tunti. Tällöin bensamäärä pudotettiin 10 kiloon ja kuskit ajoivat nopean aika-ajokierroksen kevyemmällä autolla.

Syynä oli, että medialle piti antaa positiivista kirjoitettavaa. Seuraavana päivänä italialaisissa sanomalehdissä lukisi: “Schumacher oli päivän nopein kuski”.

Schumacher ihmetteli, miksi bensamäärää vähennettiin kesken päivää. Kun hän sai kuulla vastauksen, suunnitelmat menivät uusiksi.

– Olemme täällä testaamassa ja oppimassa, emmekä ajamassa parasta mahdollista kierrosta, Schumacher komensi.

Ferrari totteli. Testipäivien lähestymistapa muuttui. Show menetti merkitystään, oppiminen ja kehittyminen nousivat arvossa.

– By the way, Schumacher ajoi nopeimman kierroksen myös 50 kilolla. Se oli uskomatonta, koska Estorilissa kaksi ensimmäistä mutkaa ovat nopeita. Hän ajoi mutkat talla pohjassa samalla, kun Alesi ja Berger eivät pystyneet samaan edes aika-ajo-asetuksilla, samana vuonna ja samalla autolla, Binotto ihaili.

Tallipomo kertoi Schumacherin näyttäneen nopeasti uudelle tallilleen, kuka hän oli: kova työntekijä ja johtaja, joka oli hyvin vahva ja nopea. Alesi ja Berger siirtyivät pian hänen tieltään Benettonille. Eddie Irvine aloitti Schumacherin tallikaverina kaudella 1996.

Mattia Binotto (vas.) onnitteli Michael Schumacherin Mick-pikaa (oik.) Formula 2 -sarjan mestaruudesta joulukuussa 2020.­

Schumacher ja Binotto kokivat yhdessä Ferrarin menestysvuodet 2000-luvun taitteessa. Schumacher voitti Maranellon oriin suitsissa viisi peräkkäistä maailmanmestaruutta vuosina 2000–04. Komeaa, nousujohteista uraa tekevä Binotto, 51, aloitti tallipäällikkönä viime vuonna.