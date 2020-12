Jean Todt kommentoi ystävänsä Michael Schumacherin tilaa varovasti – ”Hoitoa, jotta hän voisi palata normaalimman elämän pariin”

Jean Todt kertoi olevansa hyvin hienovarainen, kun antaa kommentteja ystävänsä Michael Schumacherin tilasta.

F1-legenda Michael Schumacherin vakavasta lasketteluonnettomuudesta tulee joulukuun 29. päivä kuluneeksi seitsemän vuotta.

Seitsemänkertaisen maailmanmestarin tilasta on vuosien varrella saatu hyvin vähän konkreettista tietoa. Tietojen mukaan Schumacheria hoidetaan kotonaan Sveitsissä.

Yksi harvoista perheen ulkopuolisista ihmisistä, jolla on ymmärrystä 51-vuotiaan Schumacherin nykykunnosta, on tämän entinen pomo ja hyvä ystävä Jean Todt.

Nykyisin Kansainvälisen autoliiton Fian puheenjohtajana toimiva ranskalainen Todt, 74, ystävystyi Schumacherin kanssa kaksikon Ferrari-vuosien aikana.

Kaksikko teki töitä yhdessä pitkään ja menestyksekkäästi. Schumacher voitti Ferrarilla Todtin alaisuudessa ajaessaan viisi uransa seitsemästä kuljettajien MM-tittelistä.

Todt on aika ajoin antanut lyhyitä kommentteja Schumacherista. Hän asetti sanansa tarkkaan, kun kommentoi ystäväänsä tuoreessa Ouest France -lehden haastattelussa.

– Olen hyvin hienotunteinen tästä aiheesta. Kuten tiedämme, Michael Schumacher oli hyvin vakavassa onnettomuudessa joulukuun 29. päivä 2013. Onnettomuudella oli valitettavasti vakavia seurauksia, Todt totesi haastattelussa.

Tämän jälkeen autourheiluvaikuttaja antoi pienen tiedonmurusen Schumacherin kuntoutumisesta.

– Tämän (onnettomuuden) jälkeen hän on saanut hoitoa, jotta hän voisi palata normaalimman elämän pariin, Todt kertoi.

Aiemmin Todt on kertonut katsoneensa F1-kisoja Schumacherin kanssa. Ensi kaudella Schumacherin nimi nähdään jälleen F1-luokassa, kun legendan poika Mick Schumacher, 21, debytoi Haasin kisakuskina.

– Olen iloinen hänen puolestaan! Kyseessä on perhe, jota rakastan. Minulla on erityinen tunneside häneen (Mickiin), hänellä on intohimoa kilpailemiseen ja ajamiseen. Kunhan asiat sujuvat, olen iloinen hänen puolestaan, Todt kommentoi Ouest Francelle nuoremman Schumacherin F1-sopimusta.