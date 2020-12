F1-kuskin ura alkoi kuin unelma ja päättyi 28-vuotiaana – julkaisi tunteikkaan viestin: ”Opettajat koulussa nauroivat minulle”

Kevin Magnussenin ura formula ykkösissä päättyi sunnuntaina.

Kevin Magnussenin, nyt 28, ura formula ykkösissä alkoi satumaisesti keväällä 2014.

Tanskalainen ajoi palkintopallille heti debyytissään Australian Melbournessa – ja kolmospaikka vaihtui vielä kakkossijaksi, kun Red Bullin Daniel Ricciardo hylättiin.

Sen jälkeen Magnussen otti osaa vielä 119 GP-viikonloppuun, mutta palkintopallilla hän ei seissyt enää kertaakaan.

McLarenilla isänsä Janin tapaan F1-uransa aloittanut Magnussen menetti ajopaikkansa 2015, kun Fernando Alonso palasi brittitalliin. Magnussen sai 2016 paikan Renault’lta ja 2017–20 hän kisasi Haasin väreissä.

Sunnuntaina Abu Dhabissa Magnussen körötteli viimeisen kisansa amerikkalaistallin kehnolla autolla.

– Luku on tänään sulkeutunut, ja mikä matka se olikaan. Formula 1 on ollut elämäni siitä asti, kun olin pieni. Kun kerroin opettajilleni koulussa, että minusta tulee F1-kuski, he nauroivat minulle. Minä vain tiesin ilman epäilyksenhäivää, että tekisin siitä totta. Olin vain naiivi pikkulapsi, jolla ei ollut hajuakaan niistä haasteista, jotka minun täytyisi ylittää siinä onnistuakseni. Tiesin vain onnistuvani, Magnussen kirjoitti jäähyväisissään Instagramissa.

Magnussenin isä Jan oli vasta 19-vuotias lupaava formulakuski, kun poika syntyi Roskildessa lokakuussa 1992. Hänen uransa F1-sarjassa oli pettymys ja päättyi kesken kauden 1998, jolloin Jos Verstappen vei Magnussenin paikan Stewartilta.

– On selvää, että ilman perheeni ja ennen kaikkea vanhempieni tukea en olisi ikinä onnistunut. Kun puhuin olevani tulevaisuudessa F1-kuski, tunsin että he oikeasti uskoivat minuun, vaikka heillä ei ollut lähellekään siihen tarvittavaa rahamäärää. Olen ollut uskomattoman onnekas kohdatessani ihmisiä, jotka pystyivät auttamaan minua toteuttamaan unelmani ja olen heille ikuisesti kiitollinen.

Magnussen hiljentyy nyt joulunviettoon kotimaassaan Tanskassa, ensi vuonna hän ajaa kilpaa Yhdysvalloissa IMSA-sarjassa Chip Ganassi Racingilla.