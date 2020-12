F1-tuomio: Kimi Räikkösestä tuli mieleen Kummelin nyrkkiä puivat papat – Max Verstappen lähti lomalle tyrmäysiskulla

Max Verstappen oli majesteettinen voittaja Abu Dhabissa. Kimi Räikkönen näytti Ferrareille pitkää nenää.

IS:n raati käy läpi F1-kauden päättäneen Abu Dhabin osakilpailun tapahtumia.

Tällä kertaa tuomionsa antavat Juha Kanerva, Tommi Koivunen ja Joonas Kuisma.

Abu Dhabissa voittoa juhli Red Bullin Max Verstappen ennen Mercedeksen Valtteri Bottasta ja Lewis Hamiltonia.

Juha Kanerva

Tähti: Max Verstappen ajoi majesteettiseen voittoon, kun maailmanmestaruuden varmistaneella Lewis Hamiltonilla ei mennyt koronan jälkihöyryissä pedaali ihan pohjaan asti. Rata näytti sopivan Red Bullille, koska Alexander Albon jäi Hamiltonille vain puolitoista sekuntia. Yleensä hän ei ole lähdössäkään niin lähellä.

Puheenaihe: Suomalaisittain Valtteri Bottaksen näytön paikka edelliskisan ja nuoren haastajan George Russellin tarjoaman pöllytyksen jäljiltä. Iltakilpailussa Nastolan suuri poika näytti, että ainakin hermo pitää, vaikka voittoon ei ollut asiaa. Bottas lienee Mersun toinen kuski myös ensi vuonna, vaikka Russell koputtelee takasiivekkeeseen.

Moka: Ferrarilla vaihtuvat kuljettajat ja tallipäälliköt, mutta kuka herättäisi kisataktiikasta päättävän miehen päiväuniltaan? Sunnuntaina renkaiden vaihtoon mentiin taas oudolla hetkellä. Ensi kaudella sitten paremmalla suunnittelulla.

Päänahka: Ferrarin ratissa MM-tittelin 13 vuotta sitten voittanut Kimi Räikkönen näytti punaisille paholaisille pitkää nenää ajamalla Alfa Romeolla kummankin Maranello-kuskin edelle. Suomalainen näytti jo harjoituksissa asennetta sammuttamalla tuleen syttyneen autonsa ja korjaamalla sitä mekaanikkojen kanssa yömyöhään.

F1-konkari Kimi Räikkönen jaksaa kaasuttaa.­

Yllätys: Bottaksen elämänkumppani Tiffany Cromwell saapui kisapaikalle sandaaleissa, jotka toivat mieleen antiikin ajan gladiaattorit. Maantiepyöräilijä joutuu hautomaan jalkojaan muovisissa kengissä, joten avonaiset nahkasandaalit tuntuivat varmasti yhtä raikkailta kuin rakkaan kakkossija kisassa.

Tommi Koivunen

Tähti: Paalupaikka, johtopaikka startista maaliin ja voitto. Vanha tallikaveri Daniel Ricciardo vei lopussa nopeimman kierroksen, mutta Max Verstappen lähti talvilomalle tyrmäysiskulla. Hieno kruunu Verstappenin tykkikaudelle. Hollantilainen ajaa lujaa ja syö siinä sivussa tallikaverinsa.

Puheenaihe: Jatkoa edelliseen: niin kävi nyt Alexander Albonille, joka hävisi kauden aika-ajot Verstappenille 0–17. Varikkohuhujen mukaan samalla Albonilta menee työpaikka alta, ja tilalle tulee Sergio Perez. Toteutuessaan siirto on hieno ja oikeudenmukainen palkinto Perezille uurastuksestaan ja toisaalta sääli Albonille, joka on ollut hyvin hankalassa paikassa.

Sergio Perez jätti hyvästit Racing Pointille.­

Moka: Raha ratkaisee ja puitteet Abu Dhabissa ovat näyttävät, mutta jotenkin sitä toivoisi, että kauden viimeinen kisa ajettaisiin sellaisella radalla, joka tarjoaisi viihdyttävämpiä kisoja. Olisivat edes poikkeusvuonna kääntäneet kisat niin päin, että Sakhirin lyhyt ulkokehäversio olisi erikoisuudellaan huipentanut kauden.

Päänahka: Kaikkea raha ei ratkaise. Sen osoitti Esteban Ocon, joka varttui asuen osan nuoruudestaan asuntovaunussa, kun perheen talo myytiin ajoharrastuksen rahoittamiseksi. Ocon vei viimeisellä kierroksella Lance Strollin päänahan. Strollin F1-ura on rakentunut miljardööri-isän Lawrence Strollin omaisuuden ansiosta.

Yllätys: Odotin Mercedeksen valtaamaa eturiviä ja kaksoisvoittoa, sain Verstappenin näytöksen. Ilmeisesti Mersulla laskettiin jo moottorin tehoja – ja sikäli kai järkevästi, että Perezin Mersun mylly Racing Pointista lahosi jo toista kertaa kolmen viikon sisään.

Joonas Kuisma

Tähti: Kimi Räikkönen roikotti kierrostolkulla perässään Charles Leclerciä ja jätti lopputuloksissa Ferrarit taakseen. Perävalojaan F1-sarjan tulevaisuudelle näyttäneestä Räikkösestä tuli mieleen Kummelin nyrkkiä puivat pappahahmot. Trendi tosin huolestuttaa: Räikkösen suoritustaso laski kauden loppua kohden.

Puheenaihe: Ajoiko Sergio Perez viimeisen F1-kisansa? Jos ajoi, sääli on suuri. 30-vuotias meksikolainen toi väriä kauteen 2020. Tulostakin tuli, kruununa tietysti Sakhirin GP:n voitto viikko sitten. Huhut vievät Pereziä Red Bullille Alexander Albonin tilalle, joten toivottavasti ”Checon” otteista nautitaan ensi kaudellakin.

Moka: Hieno kausi päättyi tylsään kisaan puuduttavalla Yas Marinan radalla. Poikkeusvuonna on nähty fantastisia kisoja: Portimaossa, Mugellossa ja Sakhirin ulkokehällä. Abu Dhabissa on ajettu nyt kuusi kertaa peräkkäin paalupaikalta voittoon. Kun kantti riittää vuoristorataan, ei karuselli enää kiinnosta.

Päänahka: McLaren nousi valmistajien MM-sarjan kolmanneksi ohi Racing Pointin. Sijoituksella on merkittäviä positiivisia taloudellisia vaikutuksia. McLarenin taival hybridiaikakautena on ollut synkkä, mutta legendaarinen talli on palannut kärjen tuntumaan. Mitä Daniel Ricciardo saa autosta irti ensi vuonna?

Yllätys: Lewis Hamilton on osoittanut voittavansa F1-kisan, vaikka eteen lyötäisiin mikä tahansa Raamatun vitsauksista. Vaikka Hamilton oli juuri sairastanut koronan, jotenkin sitä luuli, että britti nousee taas korkeimmalle korokkeelle. Virus tekee suuremestaristakin heikon. Tai no, GP:n kolmosen.