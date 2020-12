Ralf Schumacherilta tyly murska-arvio Valtteri Bottaksesta – povasi suomalaisen F1-uran olevan miltei ohi: ”Heillä on hyvä syy”

Ralf Schumacherin mielestä Mercedeksen kannattaisi purkaa Valtteri Bottaksen sopimus. Abu Dhabin aika-ajoissa suomalaiskuski näytti kuitenkin kyntensä.

Entinen F1-kuljettaja Ralf Schumacher ei tunnu arvostavan Valtteri Bottasta tai tämän ajotaitoja järin paljoa. Suomalaista aiemminkin kovin sanakääntein riepotellut Schumacher avasi sanaisen arkkunsa jälleen ennen Abu Dhabin päätösosakilpailua.

Schumacherin mielestä Mercedeksen kannattaisi hankkiutua nopeasti eroon Bottaksesta, joka on noussut palkintopallille viimeksi marraskuun alussa.

Tallipäällikkö Toto Wolff vakuutti ennen lauantain aika-ajoja, että hän ja Mercedes uskovat Bottaksen kykyihin sataprosenttisesti. Schumacher viittasi kintaalla tallipomon lausuntoihin.

Hän epäili, että Wolffin ja muun Mersu-johdon päät voivat hyvinkin kääntyä ensi kauden suhteen, mikäli Bottaksen matalalento jatkuu vielä Abu Dhabissakin.

– Tuon tason kuljettajan kanssa ei voi odottaa voittavansa valmistajien MM-titteliä enää ensi kaudella. Mielestäni George Russellin viime viikonlopun esitykset osoittivat, että tallin ja Bottaksen välinen luottamus on jo vähän rikkoutunut. Kukaan Mercedeksellä ei halua ottaa enää riskiä hänen kanssaan, Schumacher, 45, paalutti Motorsport Total -sivuston haastattelussa.

Eikä läksyttäminen loppunut suinkaan siihen. 180 F1-starttia urallaan ajanut Schumacher ennakoi, että Bottaksen tarina moottoriurheilun kuninkuusluokassa on taputeltu, mikäli Mercedes lähettää hänet matkoihinsa.

– Epäilen, että se tarkoittaisi hänen uransa loppua. En usko, että kukaan sanoo hänelle ”kyllä” tällä hetkellä. Jos Mercedes korvaa hänet, heillä on siihen hyvä syy, Schumacher lopetti.

”Matalalento” ei jatkunut ainakaan aika-ajoissa.

Abu Dhabin päätösosakilpailu ajetaan sunnuntaina. Bottas lähtee kisaan toisesta lähtöruudusta. Hän voitti koronatauoltaan palanneen tallikaverinsa Lewis Hamiltonin, mutta Red Bullin Max Verstappen kiri niukasti suomalaisen ohi paalulle.

Aika-ajojen jälkeen Toto Wolff jälleen kerran antoi tunnustusta Bottakselle.

– Voin samaistua Valtterin tilanteeseen. Hänellä on uskomattoman nopea tallikaveri, joka on voittanut seitsemän maailmanmestaruutta. Valtterilla on ollut loistavia suorituksia: hän voitti ensimmäisen kisan Itävallassa, ja hänen olisi pitänyt voittaa useampiakin kisoja ilman punaisia lippuja ja rengasrikkoja, Wolff sanoi IS:lle.

– Viime viikonloppuna kaikki puhuivat Georgesta (Russell), jolla ei ollut mitään hävittävää. Valtterilla ei ollut mitään voitettavaa, Wolff jatkoi.