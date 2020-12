Valtteri Bottas ja Toto Wolff aikovat jatkossa keskustella enemmän.

Valtteri Bottas sai lauantaina Toto Wolffilta harvinaisen viestin.

Mercedeksen tallipäällikkö on harvoin äänessä tiimiradiossa, mutta lauantaina Abu Dhabin aika-ajoissa hän kannusti Bottasta, kun suomalainen oli lähdössä viimeiselle aikakierrokselleen.

– Anna kaikkesi, Valtteri, Wolff kannusti.

Bottas oli aika-ajoissa toinen Max Verstappenin jälkeen. Kolmannesta ruudusta sunnuntain kisaan starttaa Hamilton.

Wolff selvitti taustoja aika-ajojen jälkeen lehdistölle.

– Meillä on tiukat sisäiset protokollat, joita seuraamme. Muistan, kun itse olin kilpakuski, niin minua ärsytti kun joku jätkistä tuli vaikkapa kättelemään minua ennen kuin lähdin radalle. Minä ja tiimi mukaudumme kuitenkin aina tallin toiveisiin, Wolff alusti.

– Siksi en koskaan ole ollut radiossa muuten kuin kisoissa, kun on kriittinen tilanne. Kun nyt kuitenkin puhuimme Valtterin kanssa kommunikaatiostamme, hän sanoi, että tykkäisi vielä suoremmasta keskustelusta silloinkin, kun hän on autossa. Kysyin, että onko hän varma, koska en halua sekoittaa pakkaa. Hän kuitenkin sanoi itse asiassa toivovansa sitä, Wolff selvitti.

Bottas kuvattuna Yas Marinan radalla Abu Dhabissa.­

Bottaksen kausi on hyvän alun jälkeen kääntynyt vaikeaksi.

Hän ei onnistunut tänäkään vuonna venyttämään MM-kamppailua kalkkiviivoille; Lewis Hamilton varmisti seitsemännen maailmanmestaruutensa jo marraskuun puolessa välissä Turkissa.

Ilta-Sanomat pyysi Wolffia avaamaan vielä Bottaksen tilannetta tallipomon näkövinkkelistä. Onko Wolff oppinut pitkäaikaisesta suojatistaan jotain uutta?

– Voin samaistua Valtterin tilanteeseen. Hänellä on uskomattoman nopea tallikaveri, joka on voittanut seitsemän maailmanmestaruutta. Valtterilla on ollut loistavia suorituksia: hän voitti ensimmäisen kisan Itävallassa, ja hänen olisi pitänyt voittaa useampiakin kisoja ilman punaisia lippuja ja rengasrikkoja, Wolff sanoi IS:lle.

Wolff jatkoi kuvaillen, että kuljettaja voi joutua omaan kuplaansa, jossa kaikki tuntuu menevän häntä itseään vastaan.

– Viime viikonloppuna kaikki puhuivat Georgesta (Russell), jolla ei ollut mitään hävittävää. Valtterilla ei ollut mitään voitettavaa. Meillä oli sen jälkeen hyvä ja fiksu keskustelu. Asia ei tietenkään ole niin, että me olisimme vasta nyt yhtäkkiä alkaneet juttelemaan, mutta voin samaistua hänen tilanteeseen ja olemme päättäneet, että keskustelemme jatkossa enemmän.