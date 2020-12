Lewis Hamilton kertoi kärsivänsä yhä koronan sitkeästä jälkioireesta – ”Se on inhottava virus”

Lewis Hamilton ei odotetusti ole vielä täydessä kunnossa covid-19:n jäljiltä.

Lewis Hamilton, 35, joutui jättämään viime viikonlopun Sakhirin GP:n väliin sairastuttuaan koronavirukseen.

Hamilton on kuitenkin palannut F1-varikolle pikatahtia, sillä hän on nyt mukana Abu Dhabin GP:ssä, joka on kauden päätöskisa.

Hamilton oli lauantaina aika-ajojen kolmas. Hän myönsi, ettei ole sataprosenttisessa kunnossa ja kertoi painonsa laskeneen merkittävästi.

– Sanoin aiemmin Australiassa, kuinka vakava juttu tämä virus on, Hamilton sanoi RaceFans-sivuston mukaan ja esitti myötätuntonsa sairauden kanssa kamppailleille ja heille, jotka ovat menettäneet läheisiään covid-19:lle.

Seitsenkertainen maailmanmestari oli aika-ajoissa kolmas.­

– Se on inhottava virus. En ole sataprosenttisessa kunnossa, vaan minulla on yhä tuntemuksia keuhkoissani. Joka tapauksessa ajaisin vaikka toinen käsistäni olisi poikki, niin me kilvanajajat teemme ja onneksi tilanteeni ei ole sellainen.

Sunnuntain kisasta ei tule helppo.

– Ehdottomastikaan siitä ei tule helppo kisa kun miettii fyysistä puolta, mutta minä sopeudun siihen ja annan kaikkeni.

Lauantain aika-ajojen alkuhetkillä Hamilton hajotti autonsa pohjalevyä ajettuaan leveäksi. Hän ei kuitenkaan halunnut käyttää sitä tekosyynä, vaan sanoi, ettei paalupaikkaa välttämättä olisi tullut ilman pieniä vaurioitakaan.

Hamiltonin edeltä starttaa Verstappenin lisäksi Valtteri Bottas, joka kiilasi kakkosruutuun.