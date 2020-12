Tässäkö selitys Valtteri Bottaksen tasonlaskuun? Suomalainen myönsi: ”Ei ole salaisuus”

Valtteri Bottaksen taso on usein heilahdellut, kun ero MM-sarjassa on lipsunut liian suureksi.

Kun Nico Rosberg voitti F1-sarjan maailmanmestaruuden 2016, hän lopetti heti uransa kaikkensa antaneena. Rosbergilla ei enää ollut energiaa Lewis Hamiltonia vastaan kamppailuun.

Rosbergin korvaajaksi tuli Valtteri Bottas, joka saa tänä viikonloppuna täyteen jo neljä kokonaista kautta hopeanuolen ratissa.

Bottas on hävinnyt Hamiltonille joka vuosi. On myös usein näyttänyt siltä, että vaikka Bottaksen mottoihin lukeutuu ”never give up” – älä koskaan anna periksi – suomalaisen suoritustaso laskee, kun mestaruus karkaa ja MM-taisto on taputeltu.

Näin myös tänä vuonna: Bottaksen kausi alkoi hyvin, mutta syyskausi on ollut murheellinen.

Bottakselta kysyttiinkin torstaina Abu Dhabissa FIA:n lehdistötilaisuudessa, onko reilua ajatella, että kamppailu Hamiltonia vastaan vaatii niin paljon energiaa, että Bottaksen taso laskee kauden edetessä kuin itsestään.

Takana on monta vaikeaa kisaa.

– Tällaisina hetkinä tuntee, ettei ole 100-prosenttisella tasolla monista eri syistä. Minulla on varmasti paljon opittavaa, mutta ei ole salaisuus, että taistelu Lewisiä vastaan vie minulta paljon, kun yritän joka viikonloppu ottaa itsestäni 100 prosenttia irti, Bottas sanoi.

– Joskus pääsen lähelle, joskus lyön hänet. MM-taiston häviäminen neljättä kertaa putkeen on vaikea hyväksyä. Varmasti sillä on vaikutusta, ja kun tietää mestaruustaiston olevan hävitty, tilanne ei enää ole sama, vaikka aina pitäisi pystyä antamaan 100 prosenttia itsestään. Yritän, mutta kaikki tietävät, miten herkkä tämä laji on henkisesti.