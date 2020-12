Kuva: Kuolemaa silmiin katsonut Romain Grosjean sai pieniltä lapsiltaan upean lahjan – ”Kaunein, jonka voin kuvitella”

George Russell muisti Williamsin sukua omalla kypärällään.

F1-kuljettaja Romain Grosjean esitteli sosiaalisessa mediassa kypärää, joka päässään hän olisi ajanut tänä viikonloppuna kauden päättävässä Abu Dhabin GP:ssä.

Kypärän designin ovat tehneet Grosjeanin lapset: Sacha, 7, Simon, 5, ja Camille, 2.

Kypärän väripinta on täynnä lasten piirustuksia. Monessa kohtaa lukee ”papa”, isä. Takaraivolle on piirretty myös upea formulakilpuri.

– Tämä on kaunein kypärä, jonka voin kuvitella. Sacha, Simon & Camille loivat sen viimeiseen F1-kisaani Abu Dhabiin. Yritän ajaa sen kanssa tulevaisuudessa, koska se on aivan liian kaunis jäämää käyttämättömäksi, Grosjean kirjoitti viestipalvelu Twitteriin.

34-vuotiaan sopimus Haasin kanssa loppuu tähän kauteen. Kausi päättyi kuitenkin hänen osaltaan jo kaksi viikkoa sitten.

Grosjean loukkaantui vakavassa onnettomuudessa Bahrainin GP:ssä. Lasten eleestä entistä kauniimman tekee, että he olisivat hiemankin huonommalla onnella voineet jäädä ilman isää.

Grosjean ei vammoiltaan voi osallistua Abu Dhabin osakilpailuun. Ranskalais-sveitsiläisen sijaan Haasin autoa kuljettaa Pietro Fittipaldi. Perjantain ensimmäisissä vapaissa harjoituksissa toista Haasia ajoi tallin ensi vuoden kuljettaja Mick Schumacher.

Myös Williamsille palanneella George Russellilla oli viesti kypärässään. Hänen kuvituksensa juhlisti Williamsin perhetallin 50-vuotiasta taivalta formula ykkösissä.

Graafista suunnittelua on inspiroinut Frank Williams Racing Cars -tallin alkuperäinen logo.

Kypärän päälle on piirretty Williamsin vanhojen F1-autojen logoja. Takaraivolla lukee ”Kiitos Frank ja Claire”. Sir Frank Williams on tallin perustaja. Claire Williams on hänen tyttärensä, joka on myös tallin entinen pomo. Williamsit myivät tallinsa elokuussa.

– Frank, Claire, tämä on teille. Kypärä juhlistaa uskomatonta matkaanne F1:ssä. Kiitos kaikesta, mitä olette tehneet minun, tallin ja lajin vuoksi. Toivottavasti pidätte kypärästä, Russell twiittasi.

Russell ihastutti formulamaailmaa viikko sitten ajamalla loistavan kisaviikonlopun Bahrainissa Mercedeksen ratissa. Hän tuurasi koronan sairastanutta Lewis Hamiltonia.