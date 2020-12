Sama mies on ”kiusannut” F1-tähtiä jo yli 20 vuotta – tällainen on 49-vuotias Bernd, jota kukaan ei halua nähdä radalla

Saksalainen Bernd Mayländer, 49, on mies, jota harva F1-fani haluaa nähdä. Jos Mayländer on kisan aikana radalla, jotain on mennyt pieleen.

Istanbulin F1-osakilpailun aika-ajot on keskeytetty. Tuoreeltaan päällystetty rata ja vesisade ovat olleet odotetun katastrofaalinen yhdistelmä; auto toisensa jälkeen on pyörähtänyt liukkaalla radalla.

Marraskuun puolivälissä järjestetyn Turkin GP:n kilpailujohtaja Michael Masi on komentanut turva-auton radalle testaamaan olosuhteita. Kun testikierros on ajettu, kamera poimii kuviin turva-auton kuljettajan. Hän nostelee käsiään mietteliään näköisenä.

Sama mies on päätynyt kuviin useita kertoja aiemminkin, oli sitten kyseessä harjoitukset, aika-ajot tai kilpailu.

Kuka on tuo kuljettaja, joka ampaisee radalle silloin, kun F1-kisaa kiusaa huonot olosuhteet? Ja varsinkin silloin, kun jotain on mennyt pieleen? Mies, jonka toivotaan pysyvän mahdollisimman näkymättömänä GP-viikonloppujen aikana.

Saksalainen Bernd Mayländer on ajanut F1-sarjan turva-autoa pian 21 vuotta. Hän aloitti safety carin kuljettajana vuonna 2000, ja vuosien varrelta väliin jääneitä F1-osakilpailuviikonloppuja on vain muutama.

Kahden vuosikymmenen aikana lukuisat tähtikuskit Michael Schumacherista Lewis Hamiltoniin ovat katselleet Mayländerin perävaloja ja toivoneet, että saksalaisen ajama Mercedes lähtisi nopeasti edestä pois.

Vaikka turva-auto piipahtaa radalla vain hetkittäin, nykykuskeista vain konkarit Hamilton, Sebastian Vettel ja Kimi Räikkönen ovat johtaneet F1-kilpailuja useampien kierroksien ajan kuin Mayländer. Joskin Mayländerin kohdalla kilpailun johtamisen voi laittaa vahvasti lainausmerkkeihin.

– Minun työssäni on melko helppoa olla kisan kärjessä, koska turva-auton on pysyttävä kilpailua johtavan auton edessä, Mayländer naureskeli lokakuussa julkaistun Beyond The Grid -podcastin jaksossa.

Niitä ”johdettuja” kisakierroksia hänelle on kertynyt formula ykkösissä yli 700.

Bernd Mayländerillä on takanaan pitkä ura turva-auton kuljettajana. Kuvassa saksalainen työtehtävissä Hungaroringillä Unkarissa elokuussa 2007.­

Mayländer, 49, päätyi pestiinsä kilpailujohtaja Charlie Whitingin kutsumana, osin sattuman seurauksena. Vuonna 1999 hän kilpaili Imolassa Porsche Supercupissa, kun sai puhelun oudosta numerosta.

– Vastasin puhelimeen ja toisessa päässä oli Charlie Whiting. Hän esitteli itsensä ja pyysi minua toimistoonsa, Mayländer muisteli podcastissa.

Luulitko, että olit tehnyt jotain väärää, podcastissa kysyttiin.

– Kyllä, Mayländer vastasi naureskellen.

Supercupin kilpailujohtaja Herbie Blash järjesti Mäyländerille pääsyn F1-varikolle ja Whitingin toimistoon. Siellä Whiting pyysi Mayländeriä tuuraamaan turva-autokuskia vielä samana viikonloppuna formula 3000 -luokkaan, sillä auto ja säännöt olivat tälle tutut. Mayländer suostui.

Ensimmäisen vuoden Mayländ er ajoi turva-autoa vain formula 3000 -luokassa, kunnes edellisen turva-autokuskin lopetettua siirtyi hoitamaan pestiä myös F1-kisoissa. Muutamia vuosia Mayländer ajoi turva-autoa oman kilpauransa rinnalla, mutta vuodesta 2005 alkaen hän on keskittynyt vain työhönsä Kansainvälisen autoliiton FIA:n turva-autokuskina.

Työnkuvaan eivät kuulu pelkästään F1-kisat, vaan kaikki muutkin GP-viikonloppujen luokat.

Porsche Supercupin lisäksi Mayländer kilpaili omalla kilpaurallaan myös muun muassa vakioautoluokka DTM:ssä sekä FIA GT Championshipissä. F1-autoista hänellä ei siis ole kuljettajana kokemusta.

DTM-luokassa Mayländer ajoi muun muassa Keke Rosbergin perustamassa Team Rosbergissa.

Turva-auto – ratissa Mayländer – Brasilian Interlagosissa vuonna 2016.­

Vaikka Mayländerillä on paljon vaikutusvaltaa siihen, milloin kisaan komennettu turva-auto lähtee pois radalta, hän ei tietenkään tee päätöksiä itse. Nykyisen komentoketjun kärjessä on kilpailujohtaja Michael Masi, jolle Mayländer välittää tärkeää tietoa olosuhteista. Sadekelissä ja vaikeissa olosuhteissa tämä tieto koskee esimerkiksi sitä, kuinka paljon radalla on vettä ja missä vettä tarkalleen ottaen on.

Mayländer ei siis vain aja, vaan on merkittävä lenkki kommunikaatioketjussa. Nimensä mukaisesti turva-auton kuljettaja on osaltaan vastuussa kilpailujen turvallisuudesta.

Masin ja Mayländerin välissä kommunikaatioketjussa on vielä Colin Haywood, titteliltään race control systems manager. Haywood on se, johon Mayländer on useimmiten suorassa radioyhteydessä ja joka – Masin käskemänä – ohjeistaa turva-auton radalle.

– Se saattaa näyttää helpolta, mutta taustalla on paljon kommunikaatiota, Mayländer kuvaili työtään.

Turva-auto ei voi myöskään vain ajella mitä tahansa vauhtia. Vauhti on aina riippuvainen tilanteesta. Jos turva-autoa tarvitaan heti kisan alussa, letkan yhteen kokoaminen on huomattavasti helpompaa kuin silloin, kun kilpailua on käyty pitkään ja letka on ehtinyt venyä.

Mayländerin mukaan vanhana kilpakuskina kovaa ajaminen on hänelle kaikkein helpointa, ja työtehtävä vaikeutuu aina mitä hitaampaa on ajettava.

Hiljaa ajaminen ja peräpään odottelu ei miellytä kuskejakaan. Esimerkiksi usein kärjessä viihtyvä Lewis Hamilton on valittanut tiimiradiossa, jos turva-auto – siis Mayländer – on ajanut liian hiljaa. Mayländerin mukaan hänellä olisi mahdollisuus kuulla kuskien tiimiradiokeskustelut, mutta hän valitsee olla kuuntelematta.

– Siinä ei ole mielestäni mitään järkeä. Se vain sekoittaisi minut, hän kertoi podcastissa.

Välillä myös hiljaa ajaminen kuuluu hänen työhönsä.

Bernd Mayländer ja turva-auto nähtiin radalla myös viime sunnuntaina Bahrainin F1-kisassa.­

Bernd Mayländer paljasti Beyond The Grid -podcastissa myös sen, kenen edessä on vaikeinta ajaa. Eli kuka kisoja milloinkin johtavista kuskeista on turva-auton takana aggressiivisin.

Tämän tittelin sai nimiinsä Lewis Hamilton.

– Joskus on vähän haastavaa, kun Lewis on takanani, sillä hänellä on tapana kiihdyttää, jarruttaa ja kiemurrella. Joskus hän tulee hyvin lähelle turva-autoa, Mayländer kertoi.

Hänen mukaansa kyseessä on vain Hamiltonin ajotyyli; brittikuski yrittää tehdä kaikkensa, jotta renkaat pysyvät oikean lämpöisinä.

– Joskus kadotan hänet peilistä – onko hän vasemmalla vai oikealla puolellani? Hän on sokeassa pisteessäni.

Istanbulissa uransa seitsemännen F1-mestaruuden varmistanut Lewis Hamilton on Bernd Mayländerin mukaan turva-auton perässä aggressiivinen kuljettaja.­

Michael Schumacheria Mayländer kuvaili rauhalliseksi turva-auton seuraajaksi, samoin Max Verstappenia ja Nico Rosbergia.

Lewis Hamiltonin tallitoveri Valtteri Bottas – kenties imagoonsa sopivasti – sai Mayländeriltä kehuja.

– Valtteri Bottas on turva-auton takana hyvin cool. Hän pitää aina saman etäisyyden turva-autoon.

Lähimmäs Hamiltonin aggressiivista ajotyyliä turva-auton takana pääsee Mayländerin arvioissa Sebastian Vettel.

Lähteet: F1.com / Beyond The Grid, Autosport, mercedes-benz.com.