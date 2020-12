Max Verstappen paljasti yllättäviä yksityiskohtia ruokavaliostaan – ”Saa minut yökkäämään”

Max Verstappen jättää joka päivä yhden aterian väliin.

Red Bullin F1-tähti Max Verstappen kertoi yhteistyökumppaninsa videolla ruokailutottumuksistaan. Hän paljasti kolme yllättävää yksityiskohtaa.

Ensinnäkin hollantilaiskuski ei juo lainkaan kuumia juomia. Ei teetä, ei kahvia.

– Olen yrittänyt juoda teetä, mutten pidä siitä yhtään. Tee ei maistu miltään. Jos juoma on kuumaa, en ylipäänsä pidä mausta. Kahvi saa minut yökkäämään. Keitto on ok, koska sitä syödään, eikä juoda, Verstappen sanaili videolla.

Verstappen kertoi juovansa erästä tiettyä, itävaltalais-thaimaalaista energiajuomaa, jos kaipaa piristystä.

Toinen yllättävä piirre oli, ettei Verstappen syö lainkaan aamiaista.

– Harrastan pätkäpaastoa. En tee aamiaista, mutta syön kunnon lounaan. En ole lapsuudesta saakka pystynyt syömään aamuisin, hän sanoo.

Kolmas erikoisuus on, ettei Verstappen kokkaa lainkaan itse. Ei huvita.

– Kestää puoli tuntia valmistaa ruokaa. Ennen sitä pitää käydä kaupassa. Syöminen kestää viisi minuuttia ja sitten pitää siivota. En jaksa sellaista. Tilaan mieluummin ruokaa kotiin ja heitän jätteet pois, 23-vuotias kertoo.

F1-kuski sanoo kuitenkin osaavansa tehdä hyvää kinkku-tomaatti-pinaatti-omelettia. Hänen äitinsä valmistaa puolestaan loisteliasta salaattia vieraillessaan.

Italialaista keittiötä suosiva Verstappen tykkää kotimaansa herkuista esimerkiksi ranskalaisista perunoista sipulin kanssa, mutta niitä hän ei voi jatkuvasti pistellä. Moottoriurheilijan pitää näet olla tarkka painostaan.

F1-kuskeilla on minimipaino, joka on 80 kiloa istuimen kera. Verstappen painaa omien sanojensa mukaan alasti reilut 74 kiloa. Kypärä ja haalarit päällä painoa on 78 kiloa. Istuin painaa 1,9 kiloa.

Toisin sanoen hän tasapainoilee jatkuvasti formulakuskin ihannepainossa. Lomaviikkojen jälkeen hän pääsee kuukaudessa kuntoon tallinsa palkkaaman henkilökohtaisen valmentajan rääkissä. Treenejä tehdään kaksi päivässä 5–6 päivänä viikossa.