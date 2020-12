Lewis Hamiltonin ajaminen viimeisessä F1-kisassa on yhä hämärän peitossa – aloitti jo harjoittelemisen

Kisaaminen vaatii neljä negatiivista koronatestiä ja hyväksynnän Abu Dhabin terveysviranomaisilta.

Formula ykkösissä neljännen peräkkäisen mestaruutensa pokkaava Lewis Hamilton oli poissa viime viikonlopun Sakhirin gp:ssä koronavirustartunnan myötä.

Tänä viikonloppuna kauden päättävässä Abu Dhabin kisassa mies saatetaan taas nähdä Mercedeksen ratissa. Hamilton on palannut treeneihin, mutta gp-viikonloppu vaatii vielä negatiivisia testejä.

Mercedeksellä Hamiltonia hyvin tuurannut nuori George Russell on tallin mukaan Mercedeksen edustajana tämänpäiväisessä viikonlopun ennakkotiedotustilaisuudessa. Hamiltonilla on lauantaiaamuun asti aikaa osoittaa, että hän on kunnossa gp-viikonlopun läpiviemiseen.

– Haemme kauden viimeisestä kisasta hyvitystä Sakhirin pettymykseen päättyneen kisan jälkeen. Sakhirissa sekä George että Valtteri (Bottas) menettivät mahdollisuuden voittoon, Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff totesi viitaten tallin varikkosähläykseen viime sunnuntaina.

– Varikkopysähdyksen ongelma paljasti puutteita, ja olemme korjanneet niitä varmistaaksemme, ettei moista enää tapahdu, tallipomo jatkoi vielä menestystoiveet haudanneesta rengasvaihtosähellyksestä.

Russellin hyvät otteet Sakhirissa saivat monet jo vaatimaan, että brittilupaus saisi uuden mahdollisuuden. Wolffin mukaan talli kuitenkin antaa Hamiltonille tarvittavan ajan, jotta paluu voisi toteutua.

– Kysymysmerkkejä on yhä sen suhteen, kuka on autossa tänä viikonloppuna. Lewisin tila on kohentumassa, mutta varmuus saadaan vasta myöhemmin. Teemme kaikkemme saadaksemme hänet autoon, ja hän itsekin on päättäväinen asian suhteen, mutta hänen terveytensä on kuitenkin ykkösasia. Joten katsotaan miten käy.

Hamilton on ollut eristyksissä Bahrainissa sen jälkeen, kun hänellä todettiin tartunta. Hänen kymmenen päivän karanteeninsa päättyy torstaina.

Aiemmin tällä viikolla Hamilton viestitti voivansa hyvin ja palanneensa harjoittelemaan. Kisaaminen vaatii kuitenkin neljä negatiivista koronatestiä ja hyväksynnän Abu Dhabin terveysviranomaisilta.