Toto Wolff ei vieläkään tiedä, pystyykö Lewis Hamilton ajamaan kauden päätösviikonloppuna.

Formula 1 -kauden päätöskilpailu ajetaan ensi viikonloppuna Yhdistyneiden arabiemiirikuntien pääkaupungissa Abu Dhabissa.

Vieläkään ei ole varmuutta, pääseekö koronavirukseen sairastunut Lewis Hamilton paikan päälle juhlistamaan uransa seitsemättä maailmanmestaruutta. Tittelin jo aikaa sitten varmistanut britti oli sivussa myös viime viikonlopun Bahrainin osakilpailusta.

– Tämä on ollut ehdottomasti yksi vaikeimmista viikoista, joita olen kohdannut pitkään aikaan. Olen vain keskittynyt toipumiseen ja yrittänyt päästä kuntoon, jotta voisin palata autoon ja ajaa kauden viimeisessä kisassa, Hamilton kertoi sosiaalisessa mediassa tiistaina.

Hamilton, 35, viettää edelleen aikaa eristyksissä, ja hänen täytyy saada koronatestistä negatiivinen tulos ennen kuin hän saa luvan matkustaa Abu Dhabiin.

– Hänen vointinsa on parantunut, mutta tiedämme vasta lähempänä h-hetkeä, voiko hän ajaa. Hän on päättäväinen, mutta terveys on etusijalla, joten meidän pitää vielä seurata tilannetta, kommentoi BBC:lle Mercedeksen tallipomo Toto Wolff.

Mikäli Hamilton ei pysty kilpailemaan, nähdään Valtteri Bottaksen tallikaverina jälleen 22-vuotias George Russell.

Russell korvasi viime kisassa Hamiltonia loistavasti – hän olisi mitä luultavimmin voittanut kisan ilman Mercedeksen varikkosählinkiä ja rengasrikkoa.

Vaikka Hamilton matkustaisi Abu Dhabiin paikan päälle, saatetaan lopullinen päätös Mercedeksen kisakuskista tehdä vasta lauantaina, muutama tunti ennen aika-ajoja.

BBC kertoi, että Mercedestä torstain virallisessa lehdistötilaisuudessa edustavat Bottas ja Russell.