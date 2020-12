Valtteri Bottas täräytti rohkean lausunnon – arvioi itsevarmasti taitojaan

Valtteri Bottas joutui pettymään MM-taistelussa Lewis Hamiltonia vastaan.

Valtteri Bottaksen F1-kausi Mercedeksellä on sujunut kaksijakoisesti. Kausi alkoi loistavasti Itävallan GP:n voitolla, mutta unelma maailmanmestaruudesta katosi nopeasti tavoittamattomiin. Tallitoveri Lewis Hamilton vei tälläkin kaudella pidemmän korren.

Brittitähti varmisti seitsemännen maailmanmestaruutensa jo Turkin GP:ssä marraskuun puolivälissä. Ennen kauden päättävää Abu Dhabin kisaa Hamilton johtaa MM-sarjaa 127 pisteellä ennen suomalaista.

Vaikka Bottas on monesti onnistunut aika-ajoissa, kisasuoritukset ovat jättäneet parantamisen varaa. Hamilton on puolestaan loistanut kisasta toiseen.

Bottas summasi kauttaan italialaisen formulapassion-sivuston haastattelussa.

– Kaudella 2020 en ole tietenkään saavuttanut tavoitteita jotka asetin itselleni. Minulla on ollut monia outoja ja epäonnisia kisoja ja kisoja, joissa Lewis on ollut minua vahvempi. On ollut hyviä hetkiä ja huonoja hetkiä, kuten joka kaudella, Bottas totesi.

Vaikka Bottas jäi selvästi tallitoveristaan, hän latasi rohkean lausunnon.

– Lewis oli kaikista paras tänä vuonna, mutta en usko, että kukaan muu olisi voinut tehdä parempaa työtä autollani kuin minä. Talli voi valinta kenet tahansa kuskin mutta loppujen lopuksi he ovat aina vahvistaneet luottamuksensa minuun, Bottas sanoi.

Bottaksen mukaan ei ole helppoa ajaa Hamiltonin kaltaista menestynyttä kuskia vastaan. Suomalainen vakuutti kuitenkin, ettei aio luovuttaa. Bottaksen mukaan erot hänen ja Hamiltonin välillä tulevat juuri kisoissa, joissa britti onnistuu ajamaan aina korkealla tasolla viikonlopusta toiseen.

Bottas onnitteli tallitoveriaan Istanbulissa marraskuussa. Hamilton varmisti tuolloin seitsemännen MM-tittelinsä.­

Bottas on saanut paljon arvostelua osakseen etenkin viime viikonlopun jälkeen. Tuolloin koronatartunnan saanutta Hamiltonia tuurannut Williamsin George Russell jätti suomalaisen varjoonsa Sakhirin GP:ssä.

Bottas veti kauttaan yhteen aiemmin myös Ilta-Sanomien haastattelussa.

– Suorituskyvyn kannalta minulla on mielestäni mennyt ihan hyvin. Vaikea mitään arvosanaa on antaa, mutta tärkeintä on se, että kisavauhti on ollut normaaliolosuhteissa parempaa kuin minään muuna vuonna. Oli iso tavoite tähän vuoteen, että pystyisin taistelemaan joka kisan voitosta, Bottas totesi.

– Aika-ajoissa suorituskyky on myös ihan ok. Pienistä asioista se on välillä kiinni, vaikka isompiakin eroja on välillä ollut. Miten kausi on muuten mennyt, niin tuntuu, ettei tsägäkään ole ollut puolellani. Aika monta pistettä on mennyt kaikenlaiseen säätämiseen ja suoraan sanottuna huonoon tuuriinkin.

F1-kausi päättyy tulevana viikonloppuna Abu Dhabissa. Valtteri Bottas taistelee vielä MM-sarjan kakkospaikasta; kolmantena oleva Red Bullin Max Verstappen on suomalaista jäljessä 16 pistettä.