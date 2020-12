Valtteri Bottaksen ja George Russellin Instagram-tilien pienet muutokset käynnistivät valtavan huhumyllyn – Mercedes otti ovelasti kantaa

Mercedes otti ovelasti kantaa kuskivalintoihinsa liittyviin huhuihin.

Nuori brittikuski George Russell on kerännyt runsaasti kehuja sen jälkeen, kun hän tuurasi koronatartunnan saanutta Lewis Hamiltonia Sakhirin F1-osakilpailussa viime viikonloppuna.

Vaikka 22-vuotiaan Russellin kisa päättyi varikkotunaroinnin vuoksi vasta yhdeksänteen sijaan, britin koettiin jättäneen kokeneen Mercedes-kuskin Valtteri Bottaksen varjoonsa.

Välittömästi kisan jälkeen alkoivat spekulaatiot siitä, voisiko Russell napata itselleen tallipaikan Mercedekseltä jo ensi kaudeksi – Bottaksen kustannuksella.

F1-toimittaja Thomas Maher hämmensi juorukeittoa Twitterissä.

Hän twiittasi kuvatodisteiden kera, kuinka Bottaksen ja Russellin Instagram-tilien esittelytekstit olivat muuttuneet: Bottaksen esittelytekstistä oli poistunut viittaus Mercedekseen, Russellin tekstistä viittaus Williamsiin.

Maherin mukaan ainakin vielä kuukausi sitten Bottaksen Instagramissa Mercedes oli mainittu.

Bottaksella on sopimus ensi kaudeksi Mercedekselle ja Russellilla Williamsille.

Mercedeksen aina aktiiviselta someosastolta ei jäänyt Instagram-teksteihin liittyvät huhupuheet huomaamatta.

Tallin virallinen Instagram-tili otti ovelasti kantaa puheisiin ja kumosi sosiaalisessa mediassa vellovat salaliittoteoriat.

– Se on vain Instagramin esittäytymisteksti. Älkää ajatelko sitä liikaa, Mercedeksen Instagram-tili oli muuttanut esittäytymistekstikseen.

Talli mainosti asiaa näkyvästi myös Twitterissään.

George Russell on aiemmin kommentoinut, että toivoo Sakhirin näytöillään aiheuttaneensa päänvaivaa Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolffille kuskivalintoihin liittyen.

– Toivottavasti, enkä pelkästään kautta 2022 ajatellen vaan kenties jo aiemmin, Russell totesi.

– Puhuminen on parasta tehdä radalla, onhan tämä suorituskykyyn perustuva ala. Toivon, että tämä viikonloppu vahvisti heidän näkemyksiään minusta. Mercedes on tukenut minua vuodesta 2017 ja seurannut uraani tarkasti, britti jatkoi.

Tallipäällikkö Wolff on omalta osaltaan kumonnut puheet siitä, että Russell veisi Bottaksen tallipaikan jo ensi kaudella.

– Russell on Williamsin kuljettaja, jolla on heidän kanssaan sopimus. Meidän kuljettajamme ovat Valtteri ja Lewis Hamilton. En näe tilannetta realistisena tällä hetkellä, Wolff on kommentoinut.

Kauden 2020 viimeinen F1-osakilpailu ajetaan tulevana viikonloppuna Abu Dhabissa.