Miten käy sensaatiovoiton napanneelle Sergio Perezille? On yhä ilman työpaikkaa – F1-pomo otti väkevästi kantaa

Sergio Perezillä olisi vielä paljon annettavaa F1-sarjassa.

Dramaattisessa Bahrainin osakilpailussa voittoon ajanut Sergio Perez, 30, on kummallisessa tilanteessa F1-kauden lähestyessä loppuaan.

Meksikolaiskuljettaja on ajanut Racing Pointilla hienon kauden ja on MM-pisteissä neljäntenä. Silti on täysin mahdollista, ettei häntä nähdä F1-auton ratissa enää ensi keväänä.

Racing Pointilla Perezin paikan vie saksalaiskonkari Sebastian Vettel. Hän allekirjoitti tallin kanssa sopimuksen syyskuussa.

F1:n MM-sarjan toimitusjohtaja Ross Brawn kuvaili Perezin tilannetta kolumnissaan vahvoin sanankääntein.

– On tragedia, jos hän ei saa tallipaikkaa. Racing Point varmasti miettii nyt tekemäänsä päätöstä. He menettävät hänet, vaikka hän ajaa noin hyvin.

– Sebastianin pitää täyttää suuret saappaat, vaikka hän onkin maailmanmestari.

Vahvin – ja kenties ainoa – ehdokas pitkittämään Perezin uraa on tällä hetkellä Red Bull.

Max Verstappenin tähdittämä talli saattaa etsiä uutta kakkoskuljettajaa heikosti pärjänneen Alex Albonin tilalle.

The Race -sivusto kirjoittaa, että Perez ajaa ensi kaudella joko Red Bullilla tai ei ollenkaan.

– Minua ei kiinnosta jatkaa, jos ei ole tiedossa hyvää suunnitelmaa ja projektia. Sellaista, joka antaa minulle motivaatiota yrittää kaikkeni, kuljettaja sanoi.

Kymmenen vuotta F1:ssä viihtynyt meksikolainen on kertonut olevansa kiinnostunut myös monista muista asioista kilvanajon ohessa.

Racing Pointin omistaja Lawrence Stroll toivoo kuitenkin Perezin jatkavan yhä uraansa, Reuters kertoo. Myös hänelle on selvää, mikä talli tuon haaveen voisi mahdollistaa.

– Sergio todistaa joka viikonloppu, että hän ansaitsee ajaa ensi kaudella. Toivon, että hän pääsee Red Bullille.