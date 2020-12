F1-lupaus ajoi Valtteri Bottaksen ahdinkoon Mercedeksellä – suomalaisen ex-sponsori pelkää pahinta: ”Rahalla niistä päästään”

Valtteri Bottaksen tallipaikka Mercedeksellä on vaakalaudalla.

Valtteri Bottas joutui Mercedeksellä ikävään valoon Bahrainin toisessa F1-osakilpailussa sunnuntaina.

Lewis Hamiltonia tuurannut George Russell oli painella voittoon ennen suomalaiskuljettajaa, vaikka ajoi itselleen täysin ventovieraalla autolla. Haaveet uran ensimmäisestä voitosta kariutuivat tallin rengassekoiluun.

Myös Bottas kärsi samasta mokasta. Kaksikko jäi sijoille kahdeksan ja yhdeksän. Mercedeksen illan paremmasta kuljettajasta ei silti jäänyt epäselvyyttä.

Bottaksen entinen pääsponsori Antti Aarnio-Wihuri, 80, näkee vaaran merkkejä ilmassa.

– Jos nyt katsoo näitä viimeisiäkin kisoja, niin kyllähän Valtteri aika paljon on törppöillyt, hän sanoo.

– Varmasti tämä lisäsi paineita joka paikassa ja avasi silmiä, että mikä tämä tilanne on.

Suomalaisella on Mercedeksen kanssa sopimus vielä ensi kaudesta, mutta Aarnio-Wihurin mukaan F1-maailmassa kaikki on mahdollista. Jos Russell todella halutaan talliin mukaan, rahalla se onnistuu.

– Kun Bottas meni Mersulle, niin rahallahan se siirto hoidettiin. Täysin mahdollista se on tehdä.

– Kun on kirjoitetut sopimukset, niin rahalla niistä vain päästään. Kyllä ne sillä tavalla kovia papereita ovat.

Viimeistään 2022 Aarnio-Wihuri näkee Bottaksen aseman Mercedeksellä vähintäänkin kyseenalaisena.

Jos ei ihmeitä tapahdu, edessä on uuden työnantajan etsiminen. Huipputallien paikat saattavat olla kiven alla.

– Kuvittelisin, että joku on kiinnostunut, mutta kuka se sitten on ja minkälainen vehje, niin sitä on vaikea sanoa, Aarnio-Wihuri miettii.

Hamiltonille uusi tallikaveri saattaisi tietää totisempaa mestaruustaistelua. Vaikka seitsenkertainen maailmanmestari on itsevarma kuljettaja, Aarnio-Wihuri uskoo hänen silti suosivan tuttua Bottasta aavistuksen enemmän.

Russellin hirmuvauhti Mercedeksen ratissa oli kieltämättä myrskyvaroitus koko F1:lle. Samalla se oli kuitenkin silmät avaava osoitus kaluston merkityksestä.

– Kyllä se auto niin helvetin ylivoimainen on, että se on ihan sama kenet sinne laittaa ajamaan, niin aina menee lujaa.