Mercedeksen F1-pomo väläytti tulevaisuutta George Russellin ja Lewis Hamiltonin kanssa: ”Villiä kyytiä”

George Russell ihastutti vauhdillaan Sakhirin GP:ssä.

Mercedeksen F1-tallipomo Toto Wolff joutui sunnuntain Sakhirin GP:n jälkeen vastaamaan kysymykseen, pitäisikö George Russell, 22, tuoda Valtteri Bottaksen tilalle saksalaistalliin jo ensi vuodeksi. Wolffin mukaan ehdotus ei ole ”realistinen”.

– Russell on Williamsin kuljettaja, jolla on heidän kanssaan sopimus. Meidän kuljettajamme ovat Valtteri ja Lewis Hamilton. En näe tilannetta realistisena tällä hetkellä, Wolff kommentoi The Race -verkkosivuston mukaan.

Vaikka Bottaksella, 31, on Mercedeksen kanssa sopimus ensi kaudesta, eikä maailmanmestari Hamilton ole vielä allekirjoittanut jatkosopimusta, on monen, varsinkin brittiläisen F1-fanin, unelmiin jo putkahtanut englantilainen kuljettajapari Russell–Hamilton.

– Ymmärrän, että tilanne olisi kiinnostava. Molemmat samassa tallissa. Se olisi ehkä villiä kyytiä meille kaikille. Ehkä me saamme sen tulevaisuudessa, Wolff vihjaili.

Russell on Mercedeksen suojatti, joka on läpäissyt tallin juniorimyllyn. Hän tuurasi viikonloppuna Hamiltonia, joka oli sairastunut koronavirustautiin. Wolff kertoi aiemmin, että sijainen valittiin tallin ”pitkän aikavälin suunnitelma” mielessä.

Russell ajoi Hamiltonin autolla toiseksi aika-ajoissa häviten Bottakselle vain 26 sekunnin tuhannesosaa. Kisassa hän vaikutti olevan selvästi Bottasta nopeampi ja olisi todennäköisesti voittanut kisan ilman Mercedeksen epäonnistunutta varikkopysähdystä ja myöhempää rengasrikkoa.

Russellilla on sopimus Williamsin kanssa vielä ensi kaudesta. Käytännössä kyseessä on lainasopimus Mercedekseltä.

– Russell on aina ollut Mercedeksen kuljettaja, Wolff kommentoi The Racelle kieltäydyttyään ensin vastaamasta kysymykseen, hankkisiko hän brittilupauksen talliinsa vuodeksi 2022.