Valtteri Bottas sai kyytiä saapasmaan medialta Bahrainin GP:n tapahtumien johdosta.

Formula ykkösiä tarkasti seuraavat Italian tiedotusvälineet eivät olleet maanantaiaamuna erityisen armollisia Valtteri Bottaksen suhteen, kun tämän tulkittiin jääneen täydellisesti noviisi George Russellin jalkoihin Bahrainin GP-kisassa sunnuntaina.

– Russell näki silmiensä edessä, kuinka hänen unelmansa kisan voitosta katosi (Mercedesin rengassekoiluun). Sitä ennen hän ehti nöyryyttää Bottasta, joka romahti kaksintaistelussa. Russellin suoritus asettaa uuteen valoon myös Lewis Hamiltonin menestyksen. On kaksi vaihtoehtoa: joko Russell on todellinen ilmiö, täysin mahdollista, tai sitten Hamiltonin auto on yksinkertaisesti niin hyvä, että sillä voittaa joskus jopa Bottas. Tai Nico Rosberg maailmanmestaruuden aikoinaan, F1-toimittaja Leo Turrini ruoti Resto del Carlino -sanomalehdessä.

Myös La Stampassa arvioitiin Bottaksen tilannetta aika tylyin sanankääntein.

– Tallipäällikkö Toto Wolff on varmasti joutunut miettimään, onko Bottaksella nyt vain huonoa tuuria vai horjuuko hänen asemansa psykologisesti tallissa. Samalla Wolff joutuu pohtimaan, mikä on oikea hetki tehdä nuorennusleikkaus Mercedeksellä. Lewis Hamiltonille, seitsemänkertaiselle maailmanmestarille, on löydettävä kunnollinen korvaaja, ja Russell on ihanteellinen vaihtoehto paikalle, lehti kirjoitti.