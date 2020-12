F1-tuomio: Valtteri Bottas saa nyt pelätä tosissaan Mercedes-paikkansa puolesta – kiireapulainen George Russell löi kylmiltään pöytään mestarilliset näytöt

George Russell osoitti suuret kykynsä. Mercedes sähläsi käsittämättömästi. Sergio Perez voitti.

IS:n raati käy läpi Bahrain yllätyksellisen F1-osakilpailun persoonalliseen tapaansa.

Tällä kertaa raadissa ovat Janne Oivio, Ville Touru ja Tommi Koivunen.

Bahrainin osakilpailu päättyi Sergio Perezin voittoon, kun Mercedes sähläsi oikein urakalla.

Bahrainissa ajettiin kauden toiseksi viimeinen F1-osakilpailu. Viimeinen kilpailu ajetaan Abu Dhabissa joulukuun toisena viikonloppuna.

Janne Oivio

Tähti: George Russell. Checo Perez saa kunniaa alempana. Russell oli niin ylivoimainen, kunnes Mercedes sähläsi. Hän ajoi itselleen täysin vierasta autoa ja veti Valtteri Bottaksen housut kinttuun – kahdesti! Ensin lähdössä, sitten pysähdysten jälkeen. Sori, Valtteri. Mutta Toto Wolffin pitää toimia. Kuskit vaihtoon!

Tarina: Perez ja Racing Point. Viimeiseltä sijalta kisan voittoon on aivan mielipuolinen suoritus, oli keskeytyksiä ja turva-autoja tai ei. Perez on kärsinyt sekä epäluotettavuudesta että epäonnesta ja menetti tallipaikkansa, koska isin poika ajaa toista autoa. Sellaista on F1, ei siinä mitään. Mutta Perez näytti, kuka on RP:n kunkku.

Moka: Muut saavat ryöpyttää Mersua, minä annan kunnian McLarenille. Carlos Sainz olisi taistellut voitosta ilman hätäistä turva-auton aikaista pysähdystä. Olisivatko renkaat kestäneet? Esteban Oconilla ne kestivät, samoin Racing Pointeilla. Hieno kisa meni hukkaan, todennäköisesti samalla valmistajien kolmossija.

Tyyli: Vaikka tulosluettelo näyttääkin muuta, niin Russell otti selkävoiton Bottaksesta. Kun Bottas aloitti Mercedeksellä 2017 ja Lewis Hamilton oli selvästi nopeampi, kaikilla oli selitykset valmiina: Hamilton tuntee auton ja tallin, Bottas ei. No, mites tällä kertaa? Kuningas George näytti, että on tullut jäädäkseen. Huikea suoritus.

Yllätys: Charles Leclerc olisi yhtä hyvin saanut vastata päivän mokasta. Luokitellaan holtiton ohitusyritys Perezistä tällä kertaa yllätykseksi. Leclerc pilasi oman kisansa lisäksi Max Verstappenin ajon, kun hollantilainen joutui väistämään Perezin autoa seinään. Perez onneksi toipui upeasti.

Ville Touru

Tähti: Russellin dominointia startista lähtien. Mestarillinen näytös kylmiltään heti Mersu-debyytissä. Vielä ei tiedetä, saako Russell ajaa ensi viikonlopun Mersulla, mutta Bottas saa pian pelätä tosissaan ajopaikkansa puolesta, vaikka jatkosopimus onkin – sopimuksesta kuin sopimuksesta pääsee aina rahalla eroon. Eihän tällaista timanttia voida hukata Williamsin roskasakkiin!

Tarina: Russell oli Lewis Hamiltonin, Nico Rosbergin ja Bottaksen jälkeen vasta neljäs kuljettaja Mersun puikoissa sen valtakauden aikana. Kyllähän tämä suoritus himmensi paitsi ennen kaikkea Bottaksen myös Hamiltonin sädekehää. Russell tiedetään toki poikkeuslahjakkuudeksi, mutta tämä korosti karusti entisestään, minkälainen merkitys kalustolla on.

Moka: Eihän tämä nyt Meidän Valtsua imartele. Urallaan nolla kertaa pisteille ajanut brittipoika tulee pikahälytyksellä jumbotiimistä ja niistää saman tien suomalaiskonkarin pystyyn – vaikka lopun sähellys muuttikin tulosluettelon. Russell otti ohjat startissa, ja varikkosekoilun jälkeen ohitti vielä uudestaankin Bottaksen. Ilman varikkofiaskoa suomalaiselle olisi tullut tallikaverilta tukkaan huolella. Bottaksen asema kyseenalaistetaan nyt vahvasti. Jo ennestään kova paine korvien välissä nousee entisestään.

Tyyli: Viime kisassa pallipaikan epäonnisesti menettänyt Perez nousi viimeiseltä sijalta sensaatiomaisesti uransa ensimmäiseen voittoon. On suuri vääryys, jos hän ei saa ensi kaudeksi ajopaikkaa. Toivottavasti Red Bull muuttaisi kuskistrategiaansa ja heivaisi koko kauden lapasena mukana roikkuneen Alex Albonin sivuun.

Yllätys: Näytti, että ylivoimaiset Mersut ehtivät ohittaa kaikki muut kierroksella. Sitten varikolla möhlittiin ennennäkemättömällä tavalla. Aina on toki virkistävää nähdä ylivertaisen hallitsijan tunaroivan, mutta tämä olisi voinut tapahtua jossakin muussa kisassa. Russellille olisi voiton suonut.

Tommi Koivunen

Tähti: Perez. Viikko sitten auto hajosi kolmospaikalta, mutta nyt se maksettiin korkojen kera takaisin. Ansaittu voitto meksikolaiselle, joka on ajanut uransa keskikastin talleissa venyen usein huippusuorituksiin. Ykköstila oli jo uran kymmenes podium. On huutava vääryys, jos Perez menettää paikkansa F1-sarjassa.

Tarina: Russell oli lähellä toistaa Verstappenin tempun Espanjasta 2016: ensimmäinen kisa huipputallissa pikakomennuksella ja suoraan voittoon. Britti ajoi häikäisevän hyvin. Hänen taitonsa tiedettiin ja rataprofiilikin oli varmasti debyyttiin suosiollinen, mutta Bottas ei näyttänyt kauhean hyvältä.

Moka: Mercedeksen sähläys varikolla oli ”kolossaalista v**uiksi vetämistä” kuten Toto Wolff osuvasti tokaisi. Russellille ylimääräinen pysähdys, Bottas istui 25 sekuntia saadakseen autoonsa jo käyttämänsä kovat renkaat. Täytyy kuitenkin mainita myös Leclerc: raju syöksy taas 1. kierroksella. Onneksi Perez ei keskeyttänyt siihen!

Tyyli: Russell ohitti Bottaksen kahdesti, joten britin nimiin tämä menee. Jälkimmäisellä kerralla Bottaksen autossa oli toki vanhat renkaat, mutta näyttävä ja viikonloppua symboloiva ohitus kuitenkin. Jonkinasteinen päänahka tuli myös taistelussa tulevaisuuden tallipaikasta.

Yllätys: Muiden ongelmat auttoivat, mutta ei kukaan varmaan odottanut Oconin nousevan ensi kertaa urallaan palkintopallille. Se on varmasti hyvä piristysruiske Oconille, joka on ollut vaikeuksissa tallitoveriaan Daniel Ricciardoa vastaan. Ensi vuonna ei helpota, kun viereen tulee Fernando Alonso.

George Russell oli pitkään kiinni voitossa Bahrainin gp:ssä.­