Sergio Perezin uskomaton voitto kruunasi dramaattisen GP:n – ”Toivottavasti en näe unta”

Sergio Perez taisteli kilpailun hänniltä voittoon.

F1-kausi, joka päättyy Lewis Hamiltonin ylivoimaiseen maailmanmestaruuteen ei välttämättä ensisilmäyksellä vaikuta hurjan dramaattiselta.

Mutta vilkaisu pinnan alle muistuttaa erikoisesta kaudesta.

Kukapa voisi unohtaa Pierre Gaslyn voiton Monzassa, ja nyt hän sai ensivoittajien listalla kaverikseen Racing Pointin Sergio Perezin.

Perez ajoi hurjat 189 GP:tä ennen ensimmäistä voittoaan. Varikkoalueella hänen mekaanikkonsa ottivat meksikolaisen syleilyynsä ja hurrasi joukolla: ”Checo! Checo! Checo!”

Tunteikkaat juhlat huipentuivat ilotulitus taustalla.

– Olen sanaton. Toivottavasti en näe unta, koska olen unelmoinut tästä niin kauan. 10 vuotta se vei. Mieletöntä, Perez kertasi tunteikkaana.

Perez nousi kilpailun loppupuolella kärkeen, kun Mercedes mokasi täydellisesti George Russellin ja Valtteri Bottaksen varikkopysähdykset.

Vaikka voittoon sisältyikin hieman tuuria, oli Perezin ajo vertaansa vailla. Meksikolainen putosi avauskierroksella kisan hännille, kun Ferrarin Charles Leclerc törmäsi häneen holtittoman ohitusyrityksensä seurauksena.

Perez joutui varikolle, mutta aloitti sieltä hurjan nousun.

– Ensimmäisellä kierroksella ajattelin, että kisa on taas pilalla. Mutta en luovuttanut, vaan annoin palaa. Meillä ei ole ollut tuuria tänä vuonna juurikaan. Nyt Mercedeksellä oli ongelmia ja meidän vauhtimme oli hyvää.

Perezistä tuli ensimmäinen meksikolaiskuljettaja sitten Pedro Rodriguezin, joka on voittanut F1:n osakilpailun. Rodriguez voitti Belgian GP:n 50 vuotta sitten eli kaudella 1970.

Perez kehui autonsa ajettavuutta vuolaasti. Hän sanoi sen toimineen ”kuin limusiini”. Toista Racing Pointin limusiinia ohjastanut Lance Strolla ajoi kolmanneksi.

Tilanne on kaikkiaan erikoinen. Stroll jatkaa tallissa ensi kaudella, Perez ei. Hänellä ei ole ensi kaudeksi ajopaikkaa.

– Tämä voitto antaa minulle mielenrauhaa. Mitä seuraavaksi tapahtuu ei ole minun hallinnassani. Haluan jatkaa uraani. Jos en ole lähtöruudukossa ensi kaudella niin palaan 2022, Perez vannoi.

Pereziä on spekuloitu Red Bullille, mutta toistaiseksi hän on ilman sopimusta.

Renaultin Esteban Ocon ajoi toiseksi. Palkintopallisija oli tärkeä, sillä tallikaveri Daniel Ricciardo on ollut tällä kaudella niskan päällä. Ocon kertoi itkeneensä, kun hän ajoi maaliviivan yli.

– Tämä oli todella tärkeä tulos. Daniel on ollut tasaisen hyvä tällä kaudella. Kaikkiaan tuntuu, että oma kehitykseni kauden mittaan on ollut hyvää. Tämä on kuin kirsikka kakun päällä.