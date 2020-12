Tällainen on Valtteri Bottasta vastaan häikäissyt George Russell – uuden F1-tähden suomalaispomot ylistävät: ”Kaveri oli pelkkää lihasta”

George Russell on Britannian seuraava suuri F1-nimi. Hän on myös uhka Valtteri Bottakselle, kirjoitettiin Urheilulehdessä keväällä.

Tämä juttu on julkaistu ensi kerran viime keväänä Urheilulehden F1-kausiennakossa.

21-0. Brittitulokas George Russell voitti F1-kisoihin viime vuonna palanneen tallitoverinsa Robert Kubican kauden jokaisessa aika-ajossa.

Kauden kohokohtana voidaan pitää Unkarin aika-ajoa. Silloin Russell oli aika-ajojen 16:s ja vain 0,053 sekunnin päässä toiseen osioon selviytymisestä. Kubica hävisi 1,293 sekuntia.

Kertoo tietysti kaiken Williamsin viime kaudesta, että puhtaasti aika-ajovertailun voittaneen kuljettajan kauden kohokohta on 16:s sija.

Tilastot kertovat silti paljon, vaikka Russell hävisikin MM-pisteissä Kubicalle 0–1. Englantilainen teki Saksan GP:ssä sateella pienen virheen ja ajoi mutkan pitkäksi. Puolalaiskonkari nousi sen turvin edelle. Se oli kauden toinen ja viimeinen kerta, kun Kubica ajoi maaliin ennen tallikaveriaan.

Jos vertailu parhaat päivänsä nähneeseen tallitoveriin ei riitä kertomaan riittävästi Russellin tasosta, on hyvä ottaa pieni pikakertaus menneistä.

Britti voitti 2017 GP3-sarjan mestaruuden ensi yrittämällään ja heti perään F2-sarjan mestaruuden. Molemmat tittelit tulivat näytöstyyliin selvällä piste-erolla. Kovien pikkuformulaluokkien mestaruuksiin debyyttikausillaan pystyvät vain parhaat - kuten Ferrarin kultapoika, Russellia vuoden vanhempi Charles Leclerc, joka teki saman tempun 2016-17.

F2-sarjassa Russell sivusi Leclercin ja Stoffel Vandoornen (7) voittoennätystä. Vain Russell, Leclerc, Lewis Hamilton, Nico Rosberg ja Nico Hülkenberg ovat voittaneet mestaruuden tulokaskaudellaan.

Mercedes-tallin suojatti sai mestaruutensa jälkeen ajopaikan Williamsilta, joka on saksalaisvalmistajan asiakastalli.

Pikkuformulaluokissa Russell ajoi yhteensä viiden vuoden ajan. Ensimmäisen vuoden, 2014, hän kisasi Koiranen GP:llä kaksilitraisten Formula Renault'n Alps-sarjassa.

– Äärettömän kova jätkä, aivan äärettömän kova. Minullekin ymmärrys hänen kovuudestaan tuli vähän jälkijunassa, kun hän testasi autoamme kauden jälkeen Spassa. Oikeastaan siellä vasta tajusimme, miten älyttömän hyvä hän on, suomalaistallin toimitusjohtaja Afa Heikkinen muistelee.

– Hän tuli kartingista ja tallikaveri Nyck de Vries ajoi Rellua jo kolmatta vuotta. Kun hän dominoi sarjaa, niin Russell ei näyttänyt raa'an vertailukohdan takia aivan niin maagisen hyvältä, mutta nyt näen, että hän on näistä F1-sarjan nuorista jätkistä aivan kärkiluokkaa. Ei ehkä aivan Max Verstappenin tasoa, mutta lähellä, Heikkinen arvioi.

Russell oli Alps-sarjan neljäs, De Vries voitti mestaruuden. Russell jatkoi sitten matkaansa F3-luokan EM-sarjaan, jossa oli ensin kuudes ja sitten kolmas ennen peräkkäisiä GP3- ja F2-mestaruuksiaan.

– Muistan sen kuin eilisen. Minun täytyy välillä muistuttaa itseäni, että olen yhä aika nuori. Ne olivat hienoja aikoja, Russell muistelee Urheilulehdelle ensi askeleitaan suomalaistallissa.

Russell syntyi helmikuussa 1998 King's Lynnissä, 150 kilometriä Lontoosta pohjoiseen. Yrittäjäisä Steve on pystynyt tukemaan poikansa uraa, vaikka perhe ei ole ökyrikas. 12 vuotta vanhempi isoveli Benjy Russell ajoi menestyksekkäästi kartingia, ja niistä kokemuksista oli apua Georgen uralle - ennen kaikkea niin, että isä osasi viedä poikansa oikealle uralle jo varhain.

Marko Koiranen kuvattuna keväällä 2019.­

Kartingurallaan Russell voitti kaksi EM-kultaa. Koirasen tallipomo Marko Koiranen muistaa tämän työteliäänä kuskina.

– Kova jätkä tekemään duunia. Voisi varmaan sanoa, että täydellisyyden tavoittelija. Se jäi mieleen, että hän oli fyysisesti aivan saatanan hyvässä kunnossa. Kaveri oli pelkkää lihasta. Äidin pöperöillä ei ollut käyty liikaa.

Russell tunnustautuu itsekin kovaksi harjoittelijaksi.

– Olen aina pitänyt treenaamisesta ja halunnut pitää itseni kunnossa, koska olen tiennyt, miten tärkeää se on kun nousee uusiin luokkiin.

Russell on tykännyt esitellä ylävartaloaan sosiaalisessa mediassa, mistä hyvät kaverit, viime kaudella niin ikään F1-sarjaan nousseet Lando Norris ja Alexander Albon ovat piikitelleet hyvässä hengessä kollegaansa.

Juuri Albon ja Norris jäivät selvällä erolla Russellin taakse formula kakkosissa 2018. Silti veijarimainen, sosiaalisessa mediassa säkenöivä Norris ja Red Bullille kesken kauden ylennetty Albon ovat vieneet sen jälkeen suuremmat otsikot. Syy on lähinnä Williamsin alakulossa.

F1-sarjan virallinen faniäänestys vuoden parhaasta tulokkaasta 2019 meni sekin Norrisille, joka hävisi tallikaverilleen Carlos Sainzille pistein 49–96.

Myös Russell on väläytellyt omaa huumorintajuaan ja yrittänyt ottaa tilaa haltuun vitsailemalla. Talven testeissä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa hän uteli Kimi Räikköseltä ”joitko vielä silloin”, kun suomalaistähdeltä kysyttiin, millaista hänen valmistautumisensa oli aikoinaan uran toiseen F1-kauteen.

Vähän myöhemmin britti yritti vitsailla koronavirusta käsitelleeseen kysymykseen vastaamalla, että on saanut ohjeistuksekseen vältellä seksiä eläinten kanssa. Tunnelma oli aavistuksen kiusaantunut, vaikka osa kuulijoista nauroikin.

Tilannekomiikan tasossa on siis parannettavaa - mutta ainakin Russell yrittää. Hän on muiden nuorten kanssa tuonut virkistävän tuulahduksen varovaisina pidettyjen nykykuskien keskuuteen.

– George on hauska tyyppi, yllättävänkin sosiaalinen. Pilke on silmäkulmassa. Minulla on hänestä hyvä mielikuva. Toki hänellä on voittajan luonteenpiirteet eli jos ei mene hyvin, hän ei ole aina helpoin kaveri. Se kuuluu lajiin, että silloin reagoidaan voimakkaasti, Heikkinen kuvailee.

Valtteri Bottas ei tunne Russellia erityisen tarkasti yhteisistä Mercedes-kuvioista huolimatta, mutta yleisvaikutelma hänestä on hyvä.

– Tosi nuori kaveri, mutta ikäisekseen hän vaikuttaa skarpilta tyypiltä. Hänellä on varmasti hyvä tulevaisuus edessä. Menestys pikkuformuloissa osoittaa, että hän on myös lahjakas, Bottas arvioi.

Voi hyvin olla, että jo lähitulevaisuudessa Robert Kubican epäonnistunutta paluuta formula ykkösiin ei enää katsota niin kriittisin silmin. Huomataan, että Kubican mittatikkuna toisessa Williamsissa oli todella kova kuljettaja. Marko Koiranen ja Afa Heikkinen allekirjoittavat suoralta kädeltä tämän ennustuksen.

– Russell on yksi kovimmista. Hän on taistellut tiensä ohi Red Bullin poikien ja tullut huipulle omaa reittiään. Uskon, että hän on yksi tulevien vuosien maailmanmestariehdokkaista, Koiranen sanoo.

Uusi Williams on talvitestien perusteella selvä edistysaskel edellisestä katastrofikaudesta. Tuskin perinteikäs brittitalli kolkuttelee vieläkään pistesijoja, mutta ainakin Russellilla pitäisi olla hieman paremmat mahdollisuudet näyttää kykyjään muita autoja vastaan.

Uusi tallikaveri Nicholas Latifi ei ole kova haaste, vaikka Russell on yrittänyt keventää taakkaa omilta harteiltaan ja sanonut, että kanadalainen on aliarvostettu ja vaikea päihitettävä.

Kanadalainen, isänsä rahoilla huipulle edennyt Latifi on ajanut kuusi viimeisintä kautta GP2:sta formula kakkosiksi nimetyssä sarjassa - ja vasta viime vuonna hän selvisi sarjan kärkikolmikkoon oltuaan toinen De Vriesin jälkeen.

– Oletus on, että Russell pyyhkii Latifilla lattiaa, Heikkinen näkee.

Mitä sen jälkeen? Russell on Mercedeksen junioriohjelmassa, joka ei ole tuottanut vielä yhtään kuljettajaa hopeanuolen ohjaksiin.

George Russell Sakhirissa Mercedeksen väreissä.­

Bottas on saanut joka vuosi jännittää paikkansa puolesta. Nyt 1+1+1-vuotinen sopimus on taas katkolla. Lewis Hamiltonin jatkokaan ei ole vielä varmaa, vaikkakin todennäköistä.

– Sanoin jo vuosi pari sitten, ettei Esteban Ocon ole uhkaaja Valtterille. Se on Russell, Heikkinen toteaa.

Nimi kannattaa pitää mielessä. Yhtä lailla pitää muistaa, että aiemmat näytöt eivät merkitse mitään, kun uusilla kuskipaikoilla spekuloidaan ja niitä jaetaan.

– Lahjakkuudesta ja taidoista huolimatta pitää tulla tulosta. Russellin pitää onnistua.