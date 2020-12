Mick Schumacher juhli tunteikkaasti F2-mestaruutta – ensi vuosi F1-sarjassa voi olla vaikea: ”Haas on heittomerkeissä antanut periksi”

Mick Schumacher ajaa ensi kaudella Haas-tallissa. Sunnuntaina hänen mestaruutensa F2-luokassa varmistui.

Mick Schumacher juhli sunnuntaina F2-sarjan mestaruutta, kun Bahrainissa ajettiin kauden viimeinen osakilpailu.

21-vuotias saksalainen tuhosi renkaansa, joutui tekemään sprinttikisassa varikkostopin ja oli maalissa vasta 18:s. Hänen uhkaajansa Callum Ilott jäi lopulta myös pisteiltä ollen 10:s, joten Schumacher kuittasi mestaruuden 14 pisteen erolla.

Schumacher juhli mestaruuttaan tunteikkaasti ja ylisti ennen kaikkea talliaan, pikkuformuloiden mahtitiimiä Premaa, josta on tullut hänelle kuin perhe.

Ensi vuonna Schumacher palauttaa perheensä legendaarisen nimen kuninkuusluokkaan, kun hän kilpailee Haas-tallin autolla formula ykkösissä.

Schumacheria huhuttiin aiemmin myös Alfa Romeolle Kimi Räikkösen tallitoveriksi. Hän on itsekin myöntänyt, että olisi halunnut ajaa suomalaisen tallikaverina.

Räikkösestä olisi varmasti ollut hyväksi oppi-isäksi nuorelle lupaukselle, joka on pikkuformulaluokissa aina tarvinnut aikaa ennen huipputuloksia.

Juuri nyt näyttää siltä, että Schumacherilta on turha odottaa ensi vuonna mainetekoja. Ensinnäkin hän ei F3-eurosarjan ja F2-sarjan mestaruuksistaan huolimatta ole junioriurallaan ollut mikään supertähti ja vauhtiin pääseminen on siis vienyt aikaa.

Toiseksi hänen tallinsa Haas on jo nyt F1-sarjan peräpäässä. Kuskivalinnat eli Schumacher ja venäläinen Nikita Mazepin, joka oli tänä vuonna F2-sarjan viides, eivät varsinaisesti osoita, että talli olisi hakemassa ensi kaudella merkittäviä parannuksia.

– Haas on heittomerkeissä antanut periksi. Taloudellinen puoli menee urheilutulosten edelle, C Moren F1-lähetysten asiantuntija Toni Vilander kommentoi IS:lle.

Hän muistuttaa samalla, että tulos on tänäkin vuonna ollut huonoa: kokeneet Romain Grosjean ja Kevin Magnussen ovat tuoneet yhteensä kolme pistettä. Lisätulojen hakeminen kuskien kautta ei siis voi maksaa kovinkaan montaa pistettä, jos verrataan tähän vuoteen.

– He eivät nyt lähteneet hakemaan kokenutta ison profiilin kuljettajaa. Viimeisten neljän–viiden kauden aikana nähtiin, mitä Magnussen ja Grosjean pystyvät tekemään. Esimerkiksi Grosjeankin on ajanut hetkittäin hyvin mm. Kimiä (Lotuksella) vastaan, mutta kaluston puolesta on ollut rajoituksia.

– Siinä on iso ero, maksaako jollekin kuskille miljoonan liksan vai saako 20–30 miljoonaa kuskin tallipaikasta. Näen, että he yrittävät näin vahvistaa kisaorganisaatiotaan tulevaisuutta varten, jotta he saisivat tehtyä parempia autoja ja menestystä.

Schumacherin nimi on niin iso, että Ferrarin akatemian kautta yhteistyötalliin Haasille tuova saksalainen auttaa varmasti sponsorihankinnassa. Mazepinin isä on miljardööri Dmitri Mazepin, joka kustantaa pojan ammatin.

– En lähde nuorta miestä tuomitsemaan ennen hänen näyttöjään. Hänen porukoillaan on rahaa ja joku sen lystin aina maksaa, Vilander muistuttaa.

Vilanderin mielestä kaksi tulokaskuskia ei ole este auton kehitystyölle.

– Vaikka aina puhutaan auton kehittäjistä, niin eiväthän kuskit tai tallipomotkaan suunnittele autoja. Kuskin täytyy tuntea, mitä auto tekee ja sitten omalla fiiliksellään sanoa, mitä pitäisi parantaa. Ammattitaidon täytyy kuitenkin tulla tallista.