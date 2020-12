Lewis Hamiltonin sijainen hävisi Valtteri Bottakselle vain alle kolme sadasosaa: ”Olen saanut kahden päivän perehdytyksen”

George Russell ylsi toiseen ruutuun Sakhirin aika-ajoissa.

Mercedeksen sijaiskuski George Russell, 22, kertoi olevansa harmissaan, että sensaatiomainen paalupaikka jäi 26 sekunnin tuhannesosan päähän Sakhirin aika-ajoissa. Englantilainen hävisi täpärästi tallikaverilleen Valtteri Bottakselle ja lähtee sunnuntain kisaan toisesta ruudusta.

Williamsilla tämän kauden muut osakilpailut ajanut Russell kertoi kisan jälkeen, että viikko Mersulla on ollut todella intensiivinen.

– On niin paljon opittavaa. Pitää totutella autoon, istuimeen, kaikkeen. Alkuun tuntui vieraalta. Tämä on hyvin erilainen tapa ajaa. Yritän oppia pois siitä, mitä opin Williamsilla, ja oppia, miten Mercedeksen autoa ajetaan kovaa, Russell kertoi C Moren lähetyksessä paalutaiston tauottua.

Russellin mukaan hänen kolmannet vapaat harjoituksensa eivät sujuneet hyvin ja niiden jälkeen hän olisi ollut vain tyytyväinen, jos olisi päässyt aika-ajojen päätösosioon.

– Tietenkin kismittää, että jäin paalupaikasta 26 millisekuntia. Mutta jos olisit kertonut minulle viikko sitten, että sijoitun aika-ajoissa toiseksi viikon kuluttua, en olisi uskonut Russell sanoi.

Kakkosruutu on Russellin F1-uran paras, mutta samalla historiallinen tulos toisella tavalla. Brittilupaus ei nimittäin koskaan aiemmin ole hävinnyt aika-ajoissa tallikaverilleen.

Vaikka nyt tuli tappio Bottakselle, oli Russell silti ”massiivisen” tyytyväinen työhön, jota on jo ehtinyt Mercedeksellä tehdä.

– Valtteri on puskenut Lewis Hamiltonia paljon aika-ajoissa vuosien varrella. Tilastojen perusteella heidän välissään on ollut vain sekunnin kymmenys. Tiedämme, miten suuri Lewis on. Joten olen tyytyväinen, että olen ihan Valtterin perässä, kun olen tullut viime hetkellä mukaan ja saanut kahden päivän perehdytyksen.

George Russellin yllä nähdään tänä viikonloppuna Mersun haalarit­

Russell on sunnuntain kisassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Hän on Williams-kuskina joutunut aina lähtemään joko letkan keskeltä tai hänniltä.

– Sunnuntaina edessäni ei ole lähdössä ketään. Sellaista en ole kokenut pitkään, pitkään aikaan. Kisasta tulee kinkkinen. Aika-ajoissa olen parhaimmillani, kun voin vain ajaa täysiä. Kisassa pitää olla enemmän tarkkuutta ja hallintaa. Minulla ei ole siitä vielä kokemusta, mutta katsotaan, mihin pystyn, hän pohti.

Russell tuuraa Sakhirin GP:ssä maailmanmestari Lewis Hamiltonia, jolla on korona. Russellia tuuraa puolestaan Williamsilla Jack Aitken, joka oli aika-ajojen 18:s.