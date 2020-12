Valtteri Bottas ei ollut tyytyväinen paalukierrokseensa – arvioi erikoisella tavalla uutta rataa C Morella: ”Mikki Hiiri -rata”

Valtteri Bottaksen mukaan hän ei onnistunut aika-ajoissa.

Mercedeksen F1-kuski Valtteri Bottas ajoi Sakhirin radalla kauden viidennen paalupaikkansa, muttei ollut tyytyväinen suoritukseensa.

– On hyvä olla paalulla ja olen siitä onnellinen, muttei tämä ollut minun paras aika-ajoni. Onneksi se riitti, Bottas sanoi C Moren lähetyksessä kisan jälkeen.

Bottas joutui jopa yllättävän lujille uuden, nuoren tallikaverinsa kanssa. George Russell, 22, tuuraa koronaa potevaa maailmanmestari Lewis Hamiltonia ainakin tänä viikonloppuna. Bottas oli vain 26 tuhannesosaa nopeampi kuin Russell, joka ajoi Mersulla ensimmäiset aika-ajonsa.

– On erilainen tilanne, kun on uusi tallikaveri. Lopulta halusin keskittyä vain omaan tekemiseeni enkä tuhlata energiaa mihinkään muuhun. Siinä onnistuin. Strategisesti olemme hyvässä tilanteessa tiiminä. On hyvä nähdä, että George lukitsee eturivin, Bottas kuittasi Russellin heittämän haasteen.

Bottaksen paaluaika oli F1-historian nopein. Kierros Sakhirin lyhyellä ulkokehällä kesti vain 53, 377 sekuntia. Suomalaiskuski ei ollut aivan varma, mitä odottaa sunnuntain kisalta pomppuisella ja nopealla baanalla.

– Ei ole tiedossa, millaista tällä on ajaa kisaa. Ei tuntunut olevan helppoa seurata muita autoja, joten olen tyytyväinen, että olen paalupaikan puolella ruudukkoa ja lähden ykkösruudusta. Toivottavasti kisasta tulee hauska, mutta vähän tämä tuntuu Mikki Hiiri -radalta. Se on aika pomppuinen ja kiemurainen. Huomenna se nähdään, Bottas arvioi Disney-sanankääntein.

Red Bullin Max Verstappen lähtee kolmannesta ruudusta. Kimi Räikkönen ajoi huonon aika-ajon ja jäi 19:ksi.

Sakhirin GP ajetaan sunnuntaina kello 19.10 alkaen.