Valtteri Bottakselta suoraa puhetta F1-kaudestaan – katuu haistatteluaan: ”Jos jälkeenpäin mietin, kyseenalaistan itseni”

Valtteri Bottas lähti kauteen tavoitteenaan maailmanmestaruus mutta joutui antautumaan tallitoverilleen, joka jyräsi 7. kertaa mestariksi. Bottas vetää nyt kautta yhteen IS:n haastattelussa.

F1-kaudesta on ajamatta vielä kaksi kisaa, mutta Valtteri Bottaksen, 31, kohdalla tilanne on tuttu: mestaruus on karannut jo ulottumattomiin.

Lewis Hamilton varmisti uransa seitsemännen maailmanmestaruuden jo Turkin GP:ssä. Kuusi mestaruuksistaan hän on voittanut Mercedeksellä vuosina 2014–20, vain Nico Rosberg on vuonna 2016 pystynyt rikkomaan sarjan.

Rosbergin paikalle tullut Bottas on joka vuosi lähtenyt kauteen kovin tavoittein, mutta hän ei ole vielä onnistunut viemään ratkaisua kauden loppuhetkille saati voittamaan titteliä.

– Suorituskyvyn kannalta minulla on mielestäni mennyt ihan hyvin. Vaikea mitään arvosanaa on antaa, mutta tärkeintä on se, että kisavauhti on ollut normaaliolosuhteissa parempaa kuin minään muuna vuonna. Oli iso tavoite tähän vuoteen, että pystyisin taistelemaan joka kisan voitosta, Bottas sanoo Ilta-Sanomille.

– Aika-ajoissa suorituskyky on myös ihan ok. Pienistä asioista se on välillä kiinni, vaikka isompiakin eroja on välillä ollut. Miten kausi on muuten mennyt, niin tuntuu, ettei tsägäkään ole ollut puolellani. Aika monta pistettä on mennyt kaikenlaiseen säätämiseen ja suoraan sanottuna huonoon tuuriinkin.

Bottas on jäänyt tällä kaudella kolme kertaa ilman pisteitä. Britanniassa rengasrikko loppuhetkillä pudotti hänet 11:nneksi, Saksassa moottori petti ja Turkissa hänellä oli virheiden sävyttämä kisa vaurioita kärsineellä autolla.

Hamiltonilla ei ole ollut yhtään teknistä ongelmaa – ja usein britti tuntuu myös säästyvän ikäviltä sattumilta. Vaikkapa turva-autojen ja virtuaalisten turva-autojen ajoitus pelaa liki säännönmukaisesti englantilaisen pussiin.

Toisaalta onnikin pitää ansaita. Ei ole sattumaa, että Hamiltonia ja Michael Schumacheria on pidetty hannuhanhina. Kun Bottas putosi rengasrikkonsa takia Britanniassa pisteiltä, Hamilton ajoi rengasrikosta huolimatta voittoon. Kumi puhkesi vasta viimeisellä kierroksella, ja britti oli ajanut niin ison kaulan kaikkiin muihin että pystyi voittamaan.

Bottaksella on kovat tavoitteet kauden kahteen viimeiseen osakilpailuun.­

Tällä hetkellä Hamilton johtaa MM-sarjaa peräti 131 pisteellä. Vaikka Bottas sanoo kisavauhtinsa olleen tänä vuonna parempaa kuin aiemmin, on huomionarvoista, että piste-eroa ajatellen hänen paras kautensa oli heti ensimmäinen vuonna 2017.

Silloin lopputulos toki kaunistui mestaruuden jo ratkettua, kun Bottas ajoi todella hyvät kolme viimeistä kisaa, mutta joka tapauksessa kausi oli erinomainen debyytti. MM-sarjan kolmossija 58 pistettä Hamiltonin ja 12 pistettä Sebastian Vettelin perässä. Toinen Ferrarin kuski Kimi Räikkönen jäi kauas taakse, 100 pisteen päähän.

Hamilton, 35, vaikuttaa parantavan vuosi vuodelta siinä missä Bottaskin.

– Sellainen fiilis on, että Lewiskin kehittyy koko ajan. Hänellä on ikää enemmän kuin minulla, mutta löytää kuitenkin koko ajan uusia asioita sieltä täältä. Hän on myös sen henkinen kuski, että yrittää aina löytää parannettavaa. Varmasti hänkin on ajanut taas elämänsä kauden, Bottas näkee.

Bottas on tyytyväinen kisavauhtinsa paranemiseen kuluvalla kaudella.­

Isoa kuvaa katsoessa tuntuu siltä, että Hamilton pystyy äärimmäisen kovalla perustasollaan suorittamaan jatkuvasti ilman virheitä.

– Sunnuntaista se yleensä loppupeleissä on kiinni. On tärkeää, että saisin tulevaisuudessa pelattua omaan pussiini kisan lähdöt ja strategiat. Lewis on äärettömän tasainen, hän on koko ajan erittäin hyvällä tasolla. Huonoja viikonloppuja tulee harvoin, ja ne huonotkaan eivät ole kauhean huonoja, Bottas sanoo.

Aika-ajoissa Hamilton on vienyt paalupaikat 10–4, kisavoitot ovat englantilaiselle 11–2. Bottas on erittäin lähellä kaikkien aikojen paalukuninkaan aika-ajovauhtia ja välillä nopeampikin, mutta britillä tuntuu kisoissa olevan yhä melko selvä etulyöntiasema.

Hyvästä esimerkistä käy Portugalin GP Portimaossa. Suomalainen johti pitkään, mutta renkaat loppuivat kesken, Hamilton tuli ohi ja karkasi sitten 25,592 sekunnin voittoon.

Renkaiden toimintakunnossa pitäminen kisoissa on siis yhä selvä kehityskohde.

– On siinä vieläkin tekemistä. Keskiarvoltaan se on ollut selvästi parempaa kuin muina vuosina, mutta on myös ollut kisoja, joissa kisavauhdillani ei ole pystynyt haastamaan voitosta. En kuitenkaan epäile ettenkö pystyisi vielä kehittämään sitä. Sama aika-ajoissa.

– Ensi vuonna lähdetään taas nollasta liikkeelle eikä ikinä tiedä, miten kausi alkaa. En voi kuin jatkaa työntekoa ja koettaa löytää asioita, joiden avulla olla parempi, nopeampi ja tasaisempi.

Bottas on tuonut esiin epävirallisena sloganinaan ”never give upia” eli sitä, ettei hän anna koskaan periksi.

Voisi kuitenkin kuvitella, että epätoivo puskee pintaan niinä hetkinä, kun hyvin alkanut kausi kääntyy toiseen suuntaan ja MM-haave karkaa.

– Kun aloin tajuamaan, että piste-eroa alkoi tulla liikaa, ja että jotain mullistavaa on pakko käydä mestaruustaistelun osalta, siinä oli vaikeita hetkiä hyväksyä, että taas meni näin. Nyt pystyn hyväksymään sen asian, mutta en muista mikä kisa se jossain vaiheessa oli, kun tajusin että aika huonolta näyttää, Bottas myöntää.

– Iso panostus on kuitenkin aina kauteen. Pitää ottaa positiiviset asiat mukaan, turha on miettiä niitä tiettyjä asioita, joihin ei itse pysty vaikuttamaan.

MM-taisto ratkesi lopullisesti Turkissa.­

Onneakin hän kaipaisi lisää.

– Kyllä sitä välillä miettii, että mitä on tehnyt väärin, Bottas naurahtaa.

– Aika paljon ainakin tiimikaveriin verrattuna tuntuu olevan epäonnea, mutta pitää vain toivoa sen kääntyvän.

Kauden kahteen viimeiseen kisaan Bottaksella on selvä tavoite: kaksi voittoa.

Kaksi voittoa on toistaiseksi koko kauden saldo: ensimmäinen ykköstila tuli kauden avauksesta Itävallasta ja toinen Venäjältä syyskuun lopussa.

Sotshissa Bottas lähetti kriitikoilleen tiimiradion välityksellä samat terveiset kuin viime vuonna Australiassa: ”haistakaa v***u”.

Suomalainen kävi samana viikonloppuna vastaamassa Instagram-kuvaansa vähättelevästi kommentoineelle F1-seuraajalle, että hän ei luovuta tai saavuttaisi kommentoijan ajattelutavalla mitään.

Bottas kommentoi nyt tapausta IS:lle.

– Yleisesti ottaen olen oppinut tosi hyvin välttämään kaikkea, mutta välillä ei voi olla näkemättä tai kuulematta tiettyjä juttuja. En todellakaan rupea tonkimalla katsomaan kommentteja tai muuta, mutta sen kommentin satuin näkemään. Tuli vain fiilis, että pakko vastata, Bottas sanoo.

– Kisassa se sitten purkautui, ja jos jälkeenpäin mietin, niin kyseenalaistan itseni. Olisin ehkä voinut pitää sen vain itselläni, Bottas hymähtää.

Bottas on noussut tällä kaudella korkeimmalle korokkeelle kahteen otteeseen.­

F1 on siitä harvinainen laji, että tallin ja kuskin väliset keskustelut ovat kisojen aikana avoimia ja tv-tuotanto pääsee niihin käsiksi.

– Minkäs teet, kun tunteet purkautuvat. Sitä on vaikea selittää, millainen tunnelataus ajaessa ja kisatessa tulee, joka sitten purkautuu, Bottas sanoo.

– Ja kun tuollaista tulee, niin kyllähän se julkaistaan. Ihmiset varmasti haluavat nähdä ja kuulla tunteita, ja aika suurennuslasin alla olemme kaikki. Kaikilla on kuitenkin tunteet ja kaikki saavat sanoa mitä haluavat.

Bottas päivittää esimerkiksi kaikkia sometilejään täysin itsenäisesti, joten täysin hän ei pysty sulkemaan silmiään tai välttymään suorilta kansalaispalautteilta.

– Kritiikkiä tulee aina, sen olen huomannut. Välillä enemmän, välillä vähemmän, mutta aina on ihmisiä, jotka kritisoivat ja valittavat. Kyllä se minua vieläkin ihmetyttää. Joku syy siihenkin pitää olla.