Lewis Hamiltonin korvaaja jysäytti heti pommin – löi Valtteri Bottaksen ja ajoi nopeimman kierroksen

George Russell osoitti heti ensimmäisissä harjoituksissa, mihin hän hyvällä autolla pystyy.

F1-lupaus George Russell, 22, oli nopein Sakhirin GP:n ensimmäisissä vapaissa harjoituksissa perjantaina. Ensimmäistä kertaa Mercedeksen autolla ajanut Russell oli heti nopeampi kuin tallikaverinsa Valtteri Bottas, jonka aika riitti neljänneksi.

Bottas jäi Russellin ajasta 0,322 sekuntia. Hän valitteli harjoitusten lopussa tiimiradiossa, että hänen vasen etupyöränsä meni jatkuvasti lukkoon.

Mersukuskien väliin mahtuivat Red Bullin Max Verstappen ja Alexander Albon.

Williamsin kuski Russell ajaa tänä viikonloppuna Mercedeksellä, koska brittimestari Lewis Hamilton on koronan kourissa. Englantilainen Russell on Mercedeksen suojatti, joka on käynyt läpi tallin junioriohjelman.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen oli harjoitusten 14:s.

Russellin varjossa nähtiin myös kaksi muuta tuuraajakuskia. Viime sunnuntaina loukkaantuneen Romain Grosjeanin korvasi Pietro Fittipaldi, joka ehti Haasillaan 19:nneksi. Russellia Williamsilla tuuraava Jack Aitken oli 20:s eli viimeinen.

Tänä viikonloppuna ajetaan Sakhirin radan niin sanotulla ulkoradalla, joka on nopea ja lyhyt. Kierrokset kestävät selvästi alle minuutin. Russellin nopein aika oli 54,546 sekuntia.

Viime sunnuntaina Sakhirin ”perusradalla” ajetun Bahrainin GP:n voitti Hamilton. Hamilton on jo varmistanut tämän kauden maailmanmestaruuden.

Perjantain toiset harjoitukset alkavat kello 19.30.