F1-tuuraaja ahtautui Lewis Hamiltonin autoon ja huomasi heti epämukavan ”ongelman”: ”Pystyn kestämään kivun”

George Russell on valmis kestämään hieman kipua saadakseen ajaa Lewis Hamiltonin Mercedestä.

Williamsin ratista tuttu F1-kuski George Russell on tulevana viikonloppuna Mercedes-kuski. Nuori brittikuljettaja tuuraa Bahrainin toisena GP-viikonloppuna Lewis Hamiltonia.

Jo maailmanmestaruuden varmistanut Hamilton on sivussa ainakin Bahrainin tulevasta osakilpailusta, sillä hänellä todettiin koronavirus.

Russell, 22, on kommenttien perusteella innoissaan tilaisuudesta ajaa Mercedeksellä.

– Kukaan ei tietenkään voi korvata Lewista, mutta annan kaikkeni tallille hänen poissaolon ajan. Toivon hänen toipuvan nopeasti. Odotan innolla tätä mahdollisuutta enkä malta odottaa radalle pääsemistä, nuori britti on kommentoinut.

Yksi pieni ”ongelmakin” Russellin tuurauspestissä on. Kyseinen ongelma liittyy pituuteen: Russell on 185-senttinen, Hamiltonilla pituutta on 174 senttiä.

Eroa on siis reilut 10 senttiä, ja nyt Russellin pitää mahduttaa itsensä Hamiltonin autoon. F1-autoissa ei tunnetusti ole valtavasti ylimääräistä tilaa.

Russelilta tiedusteltiin asiasta Bahrainin lehdistötilaisuudessa torstaina.

– Kyllä, oli ehdottomasti ahdasta, Russell vastasi.

– Myös minun koon 11 (koko 46) jalkani oli vähän vaikea mahduttaa (ohjaamoon). Minun on käytettävä yhtä kokoa pienempiä jalkineita kuin mikä olisi ideaalia. Se on hieman epämukavaa, mutta olen varma, että pystyn kestämään kivun tämän mahdollisuuden vuoksi.

Russell kertoi kisainsinööri Peter Bonningtonin vitsailleen, että he voivat tehdä muokkauksia britin kroppaan.

Kauden toiseksi viimeinen F1-osakilpailu ajetaan sunnuntaina Sakhirin radalla. Kilpailu alkaa sunnuntaina Suomen aikaa kello 19.10.