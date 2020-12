Näin Valtteri Bottas reagoi Lewis Hamiltonin koronatartuntaan ja uuteen tallikaveriinsa – tiedostaa isot panokset: ”Ilman muuta”

Valtteri Bottas saa uuden tallitoverin Mercedeksellä.

Valtteri Bottas saa viikonlopun Sakhirin GP:hen uuden tallitoverin. Maailmanmestaruuden jo varmistanut Lewis Hamilton antoi positiivisen koronavirusnäytteen ja on sivussa ainakin tämän viikonlopun kisasta.

– Totta kai yllätyin kuten kaikki muutkin, kun tietää miten varovaisesti Lewiskin on yksityiselämässään ollut. Virus ei katso, mihin se iskee jos on tullakseen. Se on niin monesta asiasta kiinni ja vaatii huonoa säkääkin, Bottas sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa.

Bottaksen rinnalle toiseen Mercedeksen hopeanuoleen nousee sen kuskiohjelmaan kuuluva George Russell.

Russell siirtyy Williamsilta Mercedekselle ainakin tulevaksi viikonlopuksi.­

Asetelma on helposti tulkittavissa niin, että Bottaksella on pitkälti hävittävää. Jos Russell jää taakse, niin pitikin mennä. Jos englantilainen taas löisi Bottaksen, suomalaisen asema ja jatkosopimus Mercedeksellä kyseenalaistettaisiin.

– Näin voisi ajatella, mutten tietenkään pyri ajattelemaan tuolla tavalla. Otan tämän positiivisesti. Silloin tällöin on ollut spekulaatioita Georgesta ja siitä, että hän korvaisi minut tai jotain. Nyt minulla on hyvä mahdollisuus osoittaa, että ansaitsen tämän paikan, Bottas painottaa IS:lle.

Niin, toki Bottaskin voi ainakin vähän hiljentää epäilijöitään lyömällä luun Russellin kurkkuun.

– Jos isoa kuvaa katsoo, niin ilman muuta tämä on tärkeä viikonloppu, kun tietää miten tämä laji toimii. Otan sen motivaattorina ja olen hyvällä itseluottamuksella.

Bahrainin toinen GP-viikonloppu ajetaan uudella rataversiolla, jossa viime viikonlopun GP-radasta kierretään vain sen ulkokehää. Mutkia on vain 11, pitkiä suoria kolme.

Valtteri Bottas Bahrainissa viime viikonloppuna.­

Bottas kiersi radan pyörällä keskiviikkona, simulaattorissa hän ei ole päässyt ajamaan tätä rataversiota.

– Rata on kaikille uusi, vaikka mutkat tiedetään. Kaikki lähtevät samalta viivalta. Ei ole mitään epäilystä siitä, etteikö (Russell) pystyisi tekemään hyvää duunia tiimille. Hän on aiemminkin ajanut tallille testejä ja ollut simulaattorissa. Vauhtia varmasti löytyy.

– Rataprofiilin vaihto tähän toiseen viikonloppuun on kyllä hyvä juttu, sama rata olisi voinut käydä tylsäksi, Bottas sanoo.