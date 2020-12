Max Verstappen taustoitti näkemyksiään.

Romain Grosjeanin raju ulosajo keskeytti viime viikonlopun Bahrainin F1-kisan noin tunniksi.

Ranskalaiskuljettajan auto meni kahtia, mutta Grosjean selvisi liekehtineen autonromun keskeltä kuin ihmeen kaupalla.

Tilanne sunnuntaina oli jokseenkin herkkä ja mm. Daniel Ricciardo ilmaisi suorasanaisesti olevansa todella pettynyt formula ykkösiin ja tapaan, jolla onnettomuudella mässäiltiin tv-kuvissa tauon aikana.

Kisan jälkeen kärkikolmikon lehdistötilaisuudessa voittajalta Lewis Hamiltonilta ja kakkoseksi ajaneelta Max Verstappenilta kysyttiin, pitäisikö kuljettajille antaa vastaavankaltaisten tilanteiden jälkeen mahdollisuus kisasta vetäytymisestä.

– En ajattele niin. Me emme vastaa turvallisuuden sääntelystä, vaan olemme täällä tekemässä työtämme ja luotamme FIA:an. He ovat tietoisia turvallisuudesta ja luotamme heihin. Eli ei, en ole sitä mieltä, Hamilton sanoi.

– En ymmärrä, miksi kuljettaja ei kisaisi. Jos minä olisin tallipäällikkö, antaisin siinä vaiheessa potkut. Jos joku ei ajaisi ja olisin pomona, ilmoittaisin että siinä tapauksessa hän ei enää koskaan istu autoon, Verstappen linjasi.

Hamilton naurahti, että toivottavasti Verstappenista ei koskaan tule hänen tallipomoaan.

– Toivon joka tapauksessa ettei minusta tule tallipäällikköä, Verstappen sanoi.

Verstappen on nyt selittänyt ja tarkentanut viime sunnuntain lausuntojaan. Verstappen sanoi RaceFansin mukaan, että hänen sanojensa tarkoitus on ymmärretty väärin.

– Yritin sanoa, että kuskit tietävät autoon mennessään riskit, joten jos jollakulla on epävarma olo, kannattaa miettiä kilvanajon lopettamista.

23-vuotias hollantilainen painotti, että viime sunnuntaina tilanne olisi ollut toisin, jos Grosjean ei olisi noussut autostaan.

– 60- ja 70-luvuilla oli paljon vaarallisempaa. Sen ajan kuskit menivät silti radalle, koska he tiesivät, että se on heidän työ, jota he rakastivat, vaikka riskinä oli ystävien menettäminen. Turvallisuus on nykyään uskomattomalla tasolla.