Video Michael Schumacherin vanhasta F1-haastattelusta nousi esiin – ennusti tulevan, mutta sitten kohtalo puuttui peliin

Michael Schumacherin ja Jos Verstappenin pojat pääsivät formula ykkösiin.

Michael Schumacher ja Jos Verstappen ajoivat tallikavereina F1-sarjassa vuonna 1994. Nuorena suurlupauksena pidetty Verstappen lähti kauteen Benettonin testikuskina, mutta Jyrki Järvilehdon alias JJ Lehdon loukkaantuminen muutti suunnitelmia.

Verstappen ajoi kauden aikana kymmenen kisaa ja saavutti yhtä monta pistettä. Schumacher puolestaan voitti tuolloin ensimmäisen maailmanmestaruutensa kerättyään 92 pinnaa.

Kahdeksan vuotta myöhemmin Schumacher ja Verstappen antoivat enteilevän yhteishaastattelun, jonka F1-sarja on nyt nostanut esiin sosiaalisen median tileillään.

Klippi on kuvattu Ferrarin varikkotiloissa vuonna 2002. Videolla kaksikolta kysytään, mitä he tekisivät, jos heidän poikansa haluaisivat päästä formula ykkösiin.

– Emme ole ikinä ystävyytemme aikana riidelleet, joten luulen, että niin saattaisi ensi kertaa käydä, jos poikamme ajaisivat toisiaan vastaan, Schumacher sanoi ja nauroi iloisesti.

Benettonin kaksikko 1994 Saksassa.­

Verstappen, joka on kovin ottein ja määrätietoisesti koulinut poikaansa kohti F1-mestaruutta, katsoi suoraan kristallipalloon.

– He ovat aika saman ikäisiä, joten he ajavat varmasti toisiaan vastaan... Jos he kasvaessaan päättävät ajaa kartingia, Verstappen sanoi.

Schumacher lisäsi hymyssä suin, että ratsastus tai golf olisi paljon parempi harrastus. Verstappen lisäsi listaan tenniksen.

Nyt molempien pojat ovat MM-sarjassa. Vuonna 1997 syntynyt Max Verstappen on ajanut kuninkuusluokassa jo vuodesta 2015 lähtien ja vuonna 1999 syntyneen Mick Schumacherin sopimus julkaistiin keskiviikkona. Schumacher ajaa ensi vuonna Haasilla.

Isät eivät kuitenkaan pääse väittelemään, riitelemään tai vaikka iloitsemaan yhdessä poikiensa suorituksista. Michael Schumacheria ei ole nähty julkisuudessa sen jälkeen, kun hän loukkaantui vakavasti lasketteluonnettomuudessa joulukuussa 2014.