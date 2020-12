Kommentti: Valtteri Bottas joutui painekattilaan – nyt pitää voittaa

Valtteri Bottaksella on kovat paineet ja pitkälti vain hävittävää brittien kultapoikaa George Russellia vastaan. Bottaksen pitää voittaa Sakhirissa, kirjoittaa Tommi Koivunen.

Koronavirukseen sairastuneen Lewis Hamiltonin korvaaja Sakhirin Grand Prix’ssä on George Russell. Williamsin puikkoihin Russellin tilalle hyppää Jack Aitken.

Stoffel Vandoorne on Mercedeksen varakuski ja moni, myös tämän kirjoittaja oletti aluksi, että hän olisi todennäköisin ehdokas Hamiltonin saappaisiin.

Päätös käy kuitenkin järkeen: Russell ja Aitken ovat molemmat jo valmiiksi Bahrainissa. Vuodesta 2010 F1-sarjassa olleen Mercedeksen tehdastallin kisakuskeina on toistaiseksi nähnyt vaivaiset neljä kuljettajaa: Michael Schumacher, Nico Rosberg, Hamilton ja Valtteri Bottas.

Vihdoin ja viimein hopeanuolen ohjaamoon istuutuu kuljettaja, johon on investoitu rahaa sen junioriohjelman kautta.

Eikä mikä tahansa kuljettaja, vaan kuskiohjelman timantti, joka teki kovan tempun 2017–18: ensin GP3-sarjan ja heti perään F2-mestaruus. Pitkällä tähtäimellä ratkaisu on Mersun näkökulmasta järkevämpi kuin Vandoornen ajattaminen, koska Russellilla voi olla tulevaisuus sen kisakuskina, belgialaisella ei.

Kypsä, jo teini-ikäisestä lähtien mm. fyysisen harjoittelun erittäin tosissaan ottanut Russell on myös ennätyksellisesti aloittanut uransa hirmuisella putkella: 36 kertaa peräkkäin tallikaveria nopeampi aika-ajoissa. Kova suoritus, vaikka parhaat päivänsä nähnyt Robert Kubica ja Nicholas Latifi eivät olekaan A-luokan mittatikkuja.

Tuurauspestin ainoa häviäjä on Williams, sillä Latifin ja Aitkenin voimin se jää MM-sarjassa viimeiseksi ja pisteittä. Russellin kyvyillä se olisi voinut hyvällä tuurilla onnistuakin.

Kaiken Russellin hehkuttamisen jälkeenkin on syytä toki muistaa, että britti ei ole vielä saavuttanut yhtään pistettä F1-urallaan. Suurin syy on tietysti huono kalusto, mutta toisaalta kun pisteille olisi ollut mahdollisuus, Russell on sössinyt itse.

Kubica hävisi tallikaverilleen viime vuonna melkein kaikissa kisoissa, mutta Saksan kaaoskisassa englantilainen teki pienen virheen, ajoi leveäksi ja tuli samalla lahjoittaneeksi 10. sijan tiimikaverilleen.

Tänä syksynä Imolassa Russell pyörähti pisteiltä seinään turva-auton takana ajettaessa, Mugellossa hän menetti asemansa turva-auton jälkeen kisan ratkaisuhetkillä.

Mercedes-debyytissään Russellilla on joka tapauksessa vain voitettavaa: uran ensimmäiset pisteet tulevat ilman virheitä, palkintosijankin pitäisi olla haarukassa ja miksei voittokin ole mahdollinen siinä missä Max Verstappen otti ykkössijan heti ensi kisastaan Red Bullilla 2016. McLarenilla Vandoorne paikkasi Fernando Alonsoa Bahrainissa 2016 ja löi tallitoveri Jenson Buttonin.

Bottas ja Russell eivät ole juuri ajaneet toisiaan vastaan F1-sarjassa. Tänä viikonloppuna se muuttuu.­

Käänteisesti: Valtteri Bottaksella, 31, on tässä tilanteessa pitkälti vain hävittävää.

Bottas lunasti aiemmin tänä vuonna taas yksivuotisen jatkosopimuksen, mutta viime aikoina hänen suorituksensa eivät ole häikäisseet. Epäonnisia sattumiakin on ollut, vaan kaikkea ei voi panna epäonnen piikkiin.

Russell oli hänen kovin uhkaajansa ensi kaudeksi, ja jos britti onnistuu nyt olemaan Bottaksen tasolla tai peräti voittamaan, kritiikki ja suomalaisen kyseenalaistus vain lisääntyvät.

Spekulaatiot vuoden 2022 tallipaikoista voimistuisivat jo nyt, ja lajin vahvasti britteihin painottuva media rummuttaisi kultapoikaansa kahta kovemmin.

Jos Bottas voittaa, ”näin pitikin käydä”, koska hän on tallin vakiokuski ja Russell tulee osittain itselleen uuteen ympäristöön.

Russellilla on aito mahdollisuus heiluttaa tasapainoa. Hänen etunsa on sekin, että Bahrainin toinen kisa ajetaan täysin poikkeuksellisella, kaikille uudella mutta hyvin yksinkertaisella rataversiolla, jossa kierros on lyhyt. Radalla on kolme pitkää suoraa ja vain 11 mutkaa.

Se on jo selvää, että kisan asetelma on yksi koko kauden kiinnostavimmista. Kuka olisi sen jälkeen uskonut, kun mestaruus ratkesi jo Turkissa?

Bottaksen, joka on mm. lyönyt selvästi edellisen tallikaverinsa Felipe Massan, jonka kanssa esimerkiksi Kimi Räikkönen oli vaikeuksissa, täytyy nyt pystyä alleviivaamaan kaikille oma statuksensa kärkikuskina. Nyt pitää lyödä Russell, mielellään selvällä erolla – ja voittaa kisa.