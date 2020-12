Lewis Hamiltonin korvaaja selvillä – toisen F1-tallin kuljettaja Valtteri Bottaksen tallikaveriksi

George Russell ajaa Valtteri Bottaksen rinnalla Bahrainissa.

Mercedes vahvistaa, että George Russell korvaa koronavirukseen sairastuneen Lewis Hamiltonin Sakhirin GP:ssä.

Russell ajaa toista kauttaan formula ykkösten MM-sarjassa. Williamsilla kisannut britti ei ole saavuttanut vielä yhtään MM-pistettä. Hän ei ole urallaan hävinnyt tallikaverilleen vielä kertaakaan aika-ajoissa.

22-vuotias englantilainen on yksi F1-sarjan suurimmista tulevaisuuden lupauksista. Hän voitti GP3-mestaruuden 2017 ja F2-mestaruuden 2018.

Russell on Mercedeksen suojatti. Häntä Williamsilla paikkaa Sakhirissa Jack Aitken. 25-vuotias Aitken on Williamsin reservikuski. Hän on tänä vuonna ajanut F2-sarjaa ja on sen pisteissä 14:s ennen kauden päätöskisaviikonloppua.