Lewis Hamilton kommentoi koronatartuntaansa – ”Olen tosi onnekas”

Brittitähti on ulkona viikonlopun F1-kisasta. Hamilton pitää itseään onnekkaana, sillä koronaoireet ovat olleet lieviä.

Maailmanmestari Lewis Hamilton ei ole mukana lähtöruudukossa, kun formula ykkösten MM-sarja ajaa sunnuntaina kilpaa uudelleen Bahrainissa.

F1 ja Mercedes kertoivat tiistaina, että Hamiltonin tuore koronavirusnäyte on osoittautunut positiiviseksi.

Kolme negatiivista näytettä viime viikolla antanut Hamilton kommentoi itse asiaa iltapäivällä Suomen aikaa Instagramissa. Hän kertoi olevansa musertunut siitä, että tuleva Grand Prix jää väliin.

– Sen jälkeen kun kausi käynnistyi heinäkuussa, tiimini ja minä olemme tehneet kaikki mahdolliset varotoimenpiteet. Olemme seuranneet sääntöjä kaikkialla pysyäksemme turvassa, Hamilton kirjoitti.

Vuosi on ollut poikkeuksellinen monella tapaa, ja Hamilton on jo aiemmin mm. kertonut ettei hän ole pandemian puhjettua käynyt kertaakaan ulkona syömässä. Britti on pysynyt tiukasti omassa kuplassaan eikä juhlistanut edes seitsemännen maailmanmestaruutensa varmistumista.

Covid-19 onnistui kuitenkin tunkeutumaan Hamiltonkin kuplaan. Hänen täytyy nyt eristää itsensä muista kymmeneksi päiväksi Bahrainin sääntöjen mukaisesti.

– Tärkeintä on seurata protokollia ja ohjeistusta jotta muut pysyvät suojassa. Olen tosi onnekas, sillä oloni on ok ja oireeni ovat lieviä. Teen parhaani pysyäkseni terveenä ja kunnossa. Katsokaa toistenne perään, koskaan ei voi olla liian varovainen. Nämä ovat huolestuttavia aikoja kaikille ja meidän täytyy huolehtia niin toisistamme kuin itsestämmekin.