Kuka korvaa koronavirukseen sairastuneen Lewis Hamiltonin? Yksi kuljettaja lähetti jo kerjuuviestin

Mercedeksellä on useita hyviä ehdokkaita. Louis Deletraziin se tuskin päätyy.

Seitsemännen maailmanmestaruutensa jo varmistanut Lewis Hamilton, 35, on sairastunut koronavirukseen eikä kykene kilpailemaan viikonloppuna Sakhirin GP:ssä.

Brittikuljettajan korvaajaa ei ole vielä vahvistettu. Todennäköisin vaihtoehto lienee belgialainen Stoffel Vandoorne. Mercedeksen sähköformulatallissa Formula E -sarjassa kilpaileva Vandoorne on F1-tallin varakuski. Hän lentää Bahrainiin, kun tämänpäiväiset FE-testit Valenciassa on paketoitu.

Vandoorne on kerran aiemminkin ajanut Bahrainissa pikakomennuksella: hän oli 10:s 2016 McLarenilla hienon suorituksen jälkeen: Fernando Alonson paikkaaja löi tallitoveri Jenson Buttonin jo aika-ajoissa.

Valinnanvaraa Mercedeksellä on toki enemmänkin: Nico Hülkenberg on onnistuneesti ajanut jo kaksi tuurauskeikkaa Racing Pointilla tämänvuotisten koronatapausten takia. Mersun sopimuskuljettaja ja junioriohjelman läpi käynyt George Russell ajaa toista kauttaan Williamsilla, britti on lyönyt tallikaverinsa joka kerta aika-ajoissa.

Stoffel Vandoorne ajaa luultavasti Mercedestä viikonloppuna.­

Myös Haasin toisessa autossa on Sakhirin GP:ssä tuuraaja, sillä Romain Grosjean ei ole ajokunnossa viime sunnuntain rajun ulosajonsa takia. Jenkkitalli päätyi Pietro Fittipaldiin, joten tallin toinen reservikuski, sveitsiläinen Louis Deletraz lähetti jo humoristiset terveisensä Mercedekselle:

– Olen Bahrainissa, minulla on superlisenssi ja Haas ei käytä minua. Olin myös palkintokorokkeella samalla radalla kaksi päivää sitten. Please? Deletraz kirjoitti Twitterissä.

Toista Mersua ajaa tutusti Valtteri Bottas, joka lähetti Hamiltonille julkiset toivotukset nopean paranemisen puolesta.