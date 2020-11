Max Verstappen pilkkasi palkintopallille noussutta tallikaveriaan armotta – ”Voin sanoa asian ihan suoraan”

Alex Albonin kolmossija ei vakuuttanut Max Verstappenia.

Max Verstappen meni pian Bahrainin GP:n jälkeen paiskaamaan kättä tallikaverinsa Alex Albonin kanssa. Siitä on useampi vuosi aikaa, kun molemmat Red Bullin autot ovat samaan aikaan palkintokorokkeella – Verstappen kakkonen ja Albon kolmonen Lewis Hamiltonin vanavedessä.

Vaikka Verstappen jakelikin ylävitosia Albonille heti kilpailun jälkeen, niin hollantilaisen Ziggo Sportin haastattelussa oli erilainen vireystila. 23-vuotias tähtikuski kuumotti sekä omaa talliaan että Albonia vaatimattomista suorituksista.

Tallin toiminnassa Verstappen hämmästeli taktiikkaa. Varikkostopit olivat tavallista hitaampia.

– Meidän olisi pitänyt olla aggressiivisempia. Teimme kalliita virheitä, vaikkei ollut mitään menetettävää. En tajua, miksi olimme niin konservatiivisia. En ihan tajunnut, miksi teimme ylipäätään sen kolmannen pysähdyksen. Ei se silti lopputulokseen vaikuttanut, Verstappen sanoi.

Verstappen on ollut koko kauden selvästi Albonia nopeampi. Hän on ollut ainoa kuljettaja, joka on pystynyt tasaisesti haastamaan Mercedekset kärjessä. Tallikaveri on sen sijaan jumittunut taistelemaan alempaan kastiin.

Nyt Albon nousi kilpailun lopussa kolmanneksi osin kiitos Sergio Perezin tekniikkaviasta johtuneen keskeytyksen. Verstappen ei ylistänyt Albonia suorituksestaan, vaikka lopputulos oli yksi kuskin kauden parhaista.

– Voin sanoa asian ihan suoraan. Hän tuli maaliin 40 sekuntia tallikaveriaan perässä, eikä se ole kauhean hyvin, vai mitä? Hän oli onnekas Perezin keskeytyksen vuoksi, mutta tietysti ihan kiva Alexille, että hän pääsi palkintokorokkeelle.

Albonin paikka Red Bullilla on uhan alla. Kovan kritiikin kohteeksi joutunut thaimaalaiskuljettaja saatetaan korvata ensi kaudeksi.