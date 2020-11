Valtteri Bottas naureskeli F1-faneilta saamalleen tunnustukselle – ”Uran isoin saavutus tähän mennessä”

Valtteri Bottaksen pensseleitä arvostettiin F1-faneille suunnatussa äänestyksessä.

Mercedes-tallin Valtteri Bottaksen kausi on viime aikoina edennyt nihkeästi.

Maailmanmestaruus karkasi taas Lewis Hamiltonille, joka on tasaisella suorittamisellaan ollut etenkin kisoissa Bottasta etevämpi.

Bottaksen kauteen on mahtunut muutamia heikompi kisaviikonloppu sekä myös epäonnea, jopa ”friikkimäisiä” eli hyvin harvinaislaatuisia tilanteita, kuten tallipomo Toto Wolff sunnuntaina kommentoi.

Nastolalainen ajoi voittoon viimeksi syyskuun lopussa Venäjän Sotshissa.

Marraskuussa Bottas otti kuitenkin erilaisen voiton, kun F1-fanit ympäri maailman äänestivät hänen tuoreet viiksensä F1-historian tyylikkäimmiksi. Äänestyksessä tuli voitot niin Nigel Mansellista ja Keke Rosbergista kuin Sebastian Vettelistäkin.

Muhkeat Movember-pensselit hyväntekeväisyyskampanjaa varten kasvattanut Bottas otti tunnustuksen ilolla vastaan.

– Se oli ehkä uran isoin saavutus tähän mennessä. Jotain ainakin voitin tänä vuonna, Bottas naureskeli Ilta-Sanomille sunnuntaina.

Urallaan Bottas on toki voittanut myös mm. yhdeksän F1-kisaa, ajanut 55 kertaa palkintopallille ja saavuttanut 15 paalupaikkaa. GP3-mestaruus tuli 2011.

Viikset saavat pian kyytiä.

– Kuukausi vaihtuu, niin kai nämä pitää vissiin sheivata. Vähän pitää kasvattaa partaa, etten näytä ihan kuminaamalta. Kiva oli koettaa, en ole aiemmin kasvattanut Movember-viiksiä, mutta nyt olen kantanut niitä ylpeänä.

Sunnuntaina Bottas sijoittui Bahrainin GP:ssä kahdeksanneksi. Haasin Romain Grosjeanin kolarin värittämän kisan voitti Hamilton ennen Red Bullin kaksikkoa Max Verstappen–Alexander Albon.

F1-kautta on jäljellä kaksi osakilpailua. Bottas on kiinni MM-sarjan kakkossijassa, mutta Verstappen on 12 pisteen päässä kolmantena.