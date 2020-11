F1-tähdet haukkuivat Pirellin maanrakoon – Lewis Hamilton antoi palaa: ”Jos tuo on parasta, mihin he pystyvät...”

Pirellin uudet renkaat eivät vakuuttaneet F1-kuljettajia Bahrainin GP:n harjoituksissa perjantaina.

Perjantain F1-harjoituksissa kuljettajat testasivat rengasvalmistaja Pirellin uusia renkaita, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön ensi kaudella.

Pirellin uusi tuotos sai kuljettajilta täystyrmäyksen.

– Yritän parhaani olla sanomatta mitään... Heillä on ollut kaksi vuotta aikaa rakentaa paremmat renkaat, mutta ne ovat painavammat ja hitaammat, Hamilton sanoi Crash-sivuston mukaan.

– Jos tuo tosiaan on parasta mihin he pystyvät, meidän on parempi jatkaa nykyisillä renkailla.

Ferrarin Sebastian Vettel komppasi Hamiltonia.

– Toivottavasti emme näe niitä (renkaita) enää koskaan. Renkaat eivät olleet paremmat. Jos nämä ovat ainoa vaihtoehto, pysyttelisin vuoden 2019 renkaissa, Vettel sanoi.

Myös Ferrarin Charles Leclerc toivoi testien perusteella, että uusia renkaita ei otettaisi käyttöön.

Renkaita on tarkoitus testata seuraavan kerran kauden viimeisen osakilpailun yhteydessä Abu Dhabissa.

Bahrainin GP:n aika-ajot ajetaan lauantaina kello 15.55 alkaen.