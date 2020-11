Lewis Hamilton muistutti Valtteri Bottaksen lyttääjille, ketä vastaan hän kilpailee – ”Ei ole helppoa olla tallikaverini”

Valtteri Bottas ei pystynyt tälläkään F1-kaudella haastamaan Lewis Hamiltonia.

Lewis Hamilton varmisti seitsemännen formula ykkösten maailmanmestaruutensa kaksi viikkoa sitten Turkissa.

Mestarillinen voitto Istanbulin armottomissa olosuhteissa tarkoitti sitä, ettei kiusallisen usein Turkissa pyörähdellyt Mercedeksen toinen kuljettaja Valtteri Bottas voi enää nousta brittiläisen supertähden ohi MM-pisteissä.

Bottas on ajanut Mercedeksellä Hamiltonin rinnalla nyt neljä kautta ja jäänyt joka kerta kauas tallikaveristaan. Mediassa suomalaisella on riittänyt kriitikoita, mutta Hamilton ei tätä kritiikkiä sulata. Britin mukaan suomalainen on kuronut eroa umpeen vuosien vaihtuessa.

– Joka vuosi hän tekee hurjasti töitä ja yrittää nostaa tasoaan kaikilla osa-alueilla. Vaikka piste-ero on tänä vuonna suuri, aika-ajoissa erot ovat olleet todella pienet. Se on tehnyt asioista haastavia. Kisatilanteissa minun tasaisuuteni on tehnyt eron, Hamilton pohti Bahrainin kisaviikonlopun alla Autosportin mukaan.

Michael Schumacherin rinnalle mestaruuksien määrässä nyt noussut Hamilton kertoo pitävänsä Bottasta yhtenä sarjan henkisesti vahvimmista kuljettajista. Tallikaverille osoitettujen kehujen lomasta käy selväksi myös, että 35-vuotias supertähti tietää oman tasonsa varsin hyvin.

– Ihmisten pitäisi kunnioittaa Valtteria. Täytyy muistaa, ketä vastaan hän kilpailee. Ei ole helppoa olla tallikaverini, mutta hän saapuu paikalle viikonlopusta toiseen samalla asenteella. Hän ei koskaan valita autosta, vaan vaatii aina itseltään parempaa, Hamilton totesi.

F1-kauden kolmanneksi viimeinen osakilpailu ajetaan Bahrainissa tänä viikonloppuna. Lauantain aika-ajot alkavat Suomen aikaa kello 16.55.