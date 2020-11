F1-harjoituksissa tapahtui kummia – Niki Juusela pääsi viittaamaan Matti Kyllösen legendaarisen pupuselostukseen: ”Koira on siellä”

Bahrainin F1-harjoitukset keskeytyivät kahdesti punaisiin lippuihin. Ensin tuli ulosajo. Sitten koira.

Formula ykkösten toiset vapaat harjoitukset keskeyttiin kahdesti punaisin lipuin Bahrainin radalla perjantaina. Toinen tapaus oli eriskummallinen. Radalla juoksi vapaana pieni, vaalea koira.

– Oijoijoi, siellä on eläin! Koira. Voi raukka parka, nyt ajot nopeasti seis, selostaja Niki Juusela sanoi C Moren lähetyksessä.

– Teki mieli sanoa, että pupu on siellä, mutta koira on siellä, Juusela jatkoi viitaten Matti Kyllösen äärimmäisen legendaariseen selostushelmeen, jonka joku on ladannut YouTubeenkin.

– Siellä on villieläin, Ossi Oikarinen komppasi rinnalla.

Juusela tunnetaan eläinmetaforistaan.

Myös Ferrarin kuljettaja Sebastian Vettel oli vitsituulella.

– Who let the dogs out, who, who, who, hän lauloi Baha Menin tunnettua kappaletta tiimiradioon.

Saksalainen lisäsi, että jos olisi tiennyt koirien olevan sallittuja radalla, hän olisi tuonut omansa mukanaan. Tosin Vettelin karvainen kaveri oli kuskin mukaan karanteenissa.

Ensimmäiset punaiset liput tulivat tyypillisemmästä syystä ennen hauvahankaluuksia. Red Bullin Alexander Albon täräytti viimeisessä mutkassa rajusti rengasvalleihin.

Auto lähti käsistä, kun hän ajautui hiekan päälle mutta piti jalan kaasulla. Vauhtia oli C Moren asiantuntijoiden arvion mukaan yli 160 kilometriä tunnissa.

Auto meni huonoon kuntoon. Oikea takaripustus repeytyi irti.

– Olen kunnossa. Olen pahoillani tyypit, Albon sanoi tiimiradioon.

Hän käveli omin jaloin pois. Myöhemmin Red Bull twiittasi, että Albon oli myös läpäissyt lääkärintarkastuksen.

Lewis Hamilton oli harjoitusten nopein. Valtteri Bottas oli kolmas ja Kimi Räikkönen 17:s.