Keke Rosbergin entinen koti meni vihdoin kaupaksi – hintapyyntö ehti pudota 200 000 euroa: ”Saatiin se, mitä haluttiin”

Myyntipäällikön mukaan talosta saatiin ”se hinta, mitä haluttiin”.

Keke Rosbergin nuoruusvuosien koti on nyt myyty.­

Ilta-Sanomat kertoi maanantaina, että Formula ykkösten ensimmäisen suomalaisen maailmanmestarin Keijo ”Keke” Rosbergin nuoruuden kotitalo on jälleen myynnissä. Iisalmen Porojärven rannalla sijaitsevaa taloa oli myyty vuodesta 2016 alkaen useampaan otteeseen, mutta se ei ollut mennyt kaupaksi.

Hiljattain Villa Rosberg tuli taas myyntiin uudelle välittäjälle ja aiempaa maltillisemmalla hintapyynnöllä. Open Market LKV oli laittanut 192-neliöisen kokonaisuuden hinnaksi 159 000 euroa.

Tiistaina talo poistui Etuovi.com-markkinapaikalta. Se ehti olla Open Market LKV:llä myynnissä vain viikon.

– Kohde myytiin tiistaina, myyntipäällikkö Marjut Tienpää vahvistaa Ilta-Sanomille.

Millä hinnalla?

– Sitä en voi kertoa, Tienpää vastasi.

Saatiinko talosta se hinta, mitä haluttiin?

– No näin voi sanoa. Mutta harvoin kohdetta myydään myynti-ilmoituksessa olevalla hintapyynnöllä, Tienpää korosti.

Tienpään mukaan kiinnostus Villa Rosbergia kohtaan lisääntyi Ilta-Sanomien jutun jälkeen, mutta tällöin apajille ilmaantuneet ostajaehdokkaat olivat jo myöhässä.

– Uudella hinnalla kiinnostusta oli paljon jo ennen Ilta-Sanomien artikkelia, ja kohde meni jo aiemmin tarjouksen jättäneelle taholle, Tienpää kertoi.

192-neliöisen omakotitalon olohuonetta koristaa avotakka.­

Hänen mukaansa kyselyitä on tullut vielä sen jälkeenkin, kun kohde on poistunut myynnistä.

– Usein käy niin, että kun kohde poistuu, tulee vielä yhteydenottoja, että oltaisiin sittenkin oltu kiinnostuneita.

Alkujaan Villa Rosbergia kaupiteltiin vuonna 2016 peräti 359 000 euron hinnalla. Neljässä vuodessa pyynti siis laski peräti 55 prosenttia.

– Tämä oli meidän arviomme tuon ikäisestä (rakennusvuosi 1963) ja tuonkokoisesta talosta, johon on vielä huomattavia remontteja tulossa. Ylipäätään markkinatilanne on täällä Pohjois-Savossa ihan erilainen kuin etelässä. Kauppaa tehdään kyllä koko ajan, mutta hitaasti. Jos hinta on kohdillaan, kauppa käy. Mutta jos pyydetään yhtään ylihintaa, kohde voi olla myynnissä pari vuotta, Tienpää kertoo.

– Tämä on muuttotappioaluetta. Tänne ei tule uusia työpaikkoja eikä teollisuutta. Täällä on Olvi ja tuossa lähellä Vieremällä Ponsse, mutta lisää kaivattaisiin, Tienpää tietää.