F1-kuljettajan väite: Kuka tahansa voittaisi Mercedeksellä – tosin yhdellä ehdolla

Carlos Sainz Jr panee Lewis Hamiltonin mestaruudet täysin ajotaitojen piikkiin.

Lewis Hamilton varmisti seitsemännen F1-mestaruutensa voitolla Turkin osakilpailusta. Hallinta Mercedeksen ratissa on ollut hämmentävää. Kuusi edellisestä seitsemästä kaudesta on päättynyt Hamiltonin mestaruusjuhliin.

On helppo jossitella, että Mercedeksen auto on suurin syy brittikuskin valtakauteen. McLarenilla ajava Carlos Sainz Jr vakuuttaa kuitenkin Autosport-lehdelle, että syy mestaruuksiin on täysin Hamiltonin ajotaidoissa.

Hänen mukaansa 90 prosenttia nykyisistä F1-kuskeista ei voittaisi Hamiltonia Mercedeksellä, mutta jos mestari ei olisi mukana, kuka tahansa voittaisi hänen autollaan.

Paineensietokyky erottaa Hamiltonin kilpakumppaneistaan, mukaan lukien tallikaveri Valtteri Bottaksesta.

– Pitää vain katsoa, miten hän suoriutuu paineen alla. Miten hän onnistuu aina loistavasti kolmannessa aika-ajossa ja ajaa paalulle – oli se sitten kuinka niukalla erolla Bottakseen tahansa, Sainz sanoo.

– Itävallassa hän voitti sateella tallikaverinsa puolellatoista sekunnilla.

Myös Red Bullin nuori tähti Max Verstappen on antanut samansuuntaisia lausuntoja F1:n haastattelussa. Hän käytti samaa 90 prosentin vertausta Hamiltonista ja Mercedeksen autosta.

– Ei mitään Lewisia vastaan – hän on mainio kuljettaja – mutta auto on vain niin ylivoimainen, Verstappen tuskaili.

Hän kuitenkin korosti, ettei ole turhautunut tilanteeseen. Hamiltonin sopimus Mercedeksen kanssa päättyy tähän kauteen.